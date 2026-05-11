Eski sevgilisini 20 kez bıçaklayan How I Met Your Mother oyuncusu Nick Pasqual’a ömür boyu hapis
How I Met Your Mother dizisiyle tanınan aktör Nick Pasqual, eski kız arkadaşı Allie Shehorn’u 20 kez bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği davada suçlu... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Popüler dizi How I Met Your Mother’da rol alan 36 yaşındaki aktör Nick Pasqual, eski kız arkadaşı makyaj sanatçısı Allie Shehorn’a yönelik gerçekleştirdiği kan donduran saldırı nedeniyle hakim karşısına çıktı. 8 Mayıs tarihinde görülen duruşmada Pasqual; cinayete teşebbüs, birinci derece konut hırsızlığı ve eş/sevgiliyi yaralama suçlarının tamamından suçlu bulundu. Kaliforniya’da görülen davada aktörün ömür boyu hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.Vahşet sonrası sınırda yakalanmıştıOlay, 2024 yılında Allie Shehorn’un Kaliforniya’daki evinde meydana geldi. Pasqual, hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararı olmasına rağmen genç kadının evine zorla girerek onu 20’den fazla kez bıçakladı. Saldırının ardından eyalet dışına kaçan ve Meksika sınırını geçmeye çalışan zanlı, Teksas’ta güvenlik güçleri tarafından yakalanarak iade edilmişti. Ağır yaralanan Shehorn, oda arkadaşı Christine White'ın zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutunabildi.Mağdur Allie Shehorn’un kan donduran i̇fadesiDuruşma sırasında boynundaki ve ellerindeki yara izleriyle ifade veren Allie Shehorn, ilişkileri boyunca maruz kaldığı şiddeti detaylandırdı. Pasqual’ın kendisine kemerle vurduğunu, kapıları kırdığını ve defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden genç kadın, "Umarım adalet yerini bulur. Kimse bu yaşadıklarımı yaşamamalı" dedi. Sektörde başarılı bir makyaj ve özel efekt sanatçısı olarak çalışan Shehorn, saldırı nedeniyle ellerinde his kaybı ve görme bozukluğu oluştuğunu, mesleğine dönüp dönemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.Dayanışma kampanyası ve sağlık durumuSaldırı sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan Shehorn’un tıbbi masrafları için başlatılan GoFundMe kampanyasında 115 bin dolardan fazla bağış toplandı. Tedavisi devam eden mağdurun fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon süreci sürerken, Nick Pasqual'ın alacağı kesin ceza süresinin belirleneceği hüküm giyme töreni ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.
