https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/agac-ve-peyzaj-as-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1105656205.html

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T23:48+0300

2026-05-11T23:48+0300

2026-05-12T00:28+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_38244b6ad545e9716991556ce28e625c.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. ​​​​​​​​​​​​​​Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği şüphelilerden Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.Hakimlik, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/ek-ifade-veren-zuhal-bocek-gokhan-bahsettigi-1-milyon-euroyu-kimden-temin-etti-bilmiyorum-1105655735.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, son dakika