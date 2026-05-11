https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/agac-ve-peyzaj-as-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1105656205.html
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T23:48+0300
2026-05-11T23:48+0300
2026-05-12T00:28+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye
ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_38244b6ad545e9716991556ce28e625c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği şüphelilerden Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.Hakimlik, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/ek-ifade-veren-zuhal-bocek-gokhan-bahsettigi-1-milyon-euroyu-kimden-temin-etti-bilmiyorum-1105655735.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_2af26ec7ca8d13e580abe11fc1b45eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, son dakika
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, son dakika
Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: 12 kişi tutuklandı
23:48 11.05.2026 (güncellendi: 00:28 12.05.2026)
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği şüphelilerden Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.