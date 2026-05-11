DSÖ uyardı: Hantavirüs belirtiler başladığında en bulaşıcı seviyeye ulaşıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde yaşanan ölümcül hantavirüs salgınındaki virüsün, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz en bulaşıcı seviyeye ulaştığını... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde yaşanan ölümcül hantavirüs salgınındaki virüsün, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz en bulaşıcı seviyeye ulaştığını açıkladı.
DSÖ’nün epidemiyoloji ve müdahale birimi başkanı Olivier Le Polain, hantavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
Dr. Polain, “Hastalığın ilk anları bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemdir” dedi. Uzman isim, enfekte kişilerin başlangıçta hafif belirtiler gösterebildiğini, ancak hastalığın kısa sürede ağır seyredebildiğini ifade etti.
DSÖ yetkilileri ise gemi ortamının kapalı yapısı nedeniyle bulaşma riskinin arttığını ve bu nedenle yayılımın daha fazla olabileceğini belirtti.