Bakanlık duyurdu: Türk yolcuların hantavirüs test sonuçları belli oldu
Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Daha önce yurda dönen 2...
Bakanlık duyurdu: Türk yolcuların hantavirüs test sonuçları belli oldu
17:24 11.05.2026 (güncellendi: 17:42 11.05.2026)
Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Daha önce yurda dönen 2 kişiyle birlikte toplam 5 vatandaşın hantavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs salgını bulunan gemiden Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır” denildi.