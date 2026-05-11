Bakanlık duyurdu: Türk yolcuların hantavirüs test sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Daha önce yurda dönen 2... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T17:24+0300

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs salgını bulunan gemiden Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır” denildi.

