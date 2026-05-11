Dış Politaka Uzmanı Orallı: Batı’nın Ukrayna’ya desteğinin azaldığı görülüyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘çatışmanın sonu yaklaşıyor’ açıklamasını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı Batı’nın Ukrayna’ya olan... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardında düzenlediği basın toplantısında ''Ukrayna’daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum' açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı “Moskova’nın askeri pozisyonuna değil, savaşın psikolojik ve jeopolitik evresine ilişkin de önemli ipuçları verdiğini" belirterek şunları söyledi:
20:54 11.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Rus asker özel askeri harekat bölgesinde
Osman Nuri Cerit
Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘çatışmanın sonu yaklaşıyor’ açıklamasını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı Batı’nın Ukrayna’ya olan desteğinin azaldığına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardında düzenlediği basın toplantısında ''Ukrayna’daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.
Yaklaşık dört yılı aşan savaş süreci, yalnızca cephede değil; ekonomi, enerji, demografi ve toplumsal psikoloji alanlarında da ağır bir tükenmişlik üretmiştir.

Ukrayna insan kaynağı, altyapı ve ekonomik kapasite bakımından tarihinin en ağır kayıplardan birini yaşamaktadır. Bugün Kiev yönetiminin en büyük problemi yalnızca Rus ilerleyişi değil, aynı zamanda savaşın sürdürülebilirliğine dair uluslararası desteğin giderek zayıflamasıdır. Savaşın ilk döneminde Batı dünyası, Ukrayna’yı “Avrupa’nın savunma hattı” olarak tanımlamış; büyük bir siyasi, askerî ve ekonomik destek mobilizasyonu gerçekleştirmişti.

Ancak uluslararası sistemde krizlerin çoğalması, enerji maliyetleri, Avrupa toplumlarında yükselen savaş yorgunluğu ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde iç siyasetin öncelik kazanması, bu desteğin giderek kırılgan hale gelmesine yol açtı.

Bugün gelinen noktada Ukrayna’ya verilen desteğin söylemsel düzeyde devam ettiği, fakat stratejik kararlılık bakımından ciddi aşınmalar yaşandığı görülmektedir. Avrupa başkentlerinde artık “Ukrayna nasıl kazanır?” sorusundan çok, “Bu savaş nasıl sonlandırılır?” sorusu konuşulmaktadır. Bu değişim son derece önemlidir. Çünkü savaşın ilk aşamasında Batı’nın temel hedefi Rusya’yı askeri, ekonomik ve diplomatik olarak zayıflatmak iken; bugün öncelik, kontrolsüz bir tırmanmanın Avrupa güvenliğini daha büyük bir krize sürüklememesidir. Özellikle enerji güvenliği, göç baskısı ve savunma harcamalarının toplumlar üzerindeki ekonomik etkisi, Avrupa’da yeni bir realist yaklaşımın önünü açmaktadır.

