Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüştü
2026-05-11, Sputnik Türkiye
2026-05-11T14:25+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini vurguladı.Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'mız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB’nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika'yla önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.Cumhurbaşkanı'mız görüşmede, Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti."
