Amerika basını: ABD siyasetinde yeni normal, iktidarın hızla değişmesi

Amerikan basınında yayımlanan analizlerde, ABD'de siyasi iktidarın hızla el değiştirmesinin artık 'yeni normal' haline geldiği değerlendirmesi öne çıktı.

2026-05-11T15:28+0300

Amerika basını, son 25 yılda ABD siyasetinin giderek daha kırılgan ve dalgalı hale geldiği vurgulandı. Analize göre seçmenler artık iktidardaki partiye çok daha hızlı tepki veriyor ve bu durum hem Kongre’de hem de Beyaz Saray’da sürekli değişen güç dengeleri yaratıyor.‘Siyasi dalgalanma kalıcı hale geldi’CNN analizinde, 2000 yılından bu yana yapılan 13 büyük seçimden 11’inde Temsilciler Meclisi, Senato veya Beyaz Saray’ın parti kontrolünün değiştiğine dikkat çekildi. Bu oran, 20'nci yüzyılın ikinci yarısındaki siyasi istikrara kıyasla çok daha yüksek görülüyor.Amerikan basınındaki değerlendirmeye göre geçmişte iktidar partileri ara seçimlerde oy kaybetse bile çoğu zaman çoğunluğu koruyabiliyordu. Ancak bugün Kongre’deki dengelerin son derece kırılgan hale gelmesi, küçük oy değişimlerinin bile büyük siyasi sonuçlar doğurmasına yol açıyor.Analizde, seçimlerin artık birkaç kritik eyaletteki küçük seçmen grupları tarafından belirlendiği belirtildi. Bu durumun Beyaz Saray yarışını da sürekli belirsiz hale getirdiği ifade edildi.‘Başkanlar uzlaşmadan uzaklaşıyor’Amerikan basınındaki analizde, son dönem başkanlarının daha uzlaşmacı değil daha sert ve partizan yöntemler benimsediği yorumu da dikkat çekti.Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi yönetimlerin, Kongre’de karşı tarafla ortak çalışmak yerine kendi büyük yasa paketlerini dar çoğunluklarla geçirmeye yöneldiği belirtildi. Bu durumun da siyasi kutuplaşmayı daha fazla artırdığı savunuldu.Ayrıca son yıllarda başkanların yürütme yetkilerini daha agresif kullanmasının, toplumdaki tepkiyi hızlandırdığı ifade edildi. Analizde, Beyaz Saray’ın Kongre uzlaşısı yerine başkanlık kararnamelerine ağırlık vermesinin “aşırı güç kullanımı” algısı yarattığı belirtildi.‘ABD uzun süre istikrara kavuşamayabilir’Amerika basını değerlendirmesinde, mevcut siyasi dalgalanmanın kısa vadede sona ermeyebileceği görüşü öne çıktı. Analize göre seçmenlerin ekonomik ve sosyal güvensizlik hissi devam ettikçe ABD’de iktidar değişimleri hız kesmeyecek.Yorumda, ülkenin son büyük siyasi dönüşümlerinin genellikle ciddi krizlerin ardından yaşandığı hatırlatıldı. İç savaş sonrası Abraham Lincoln dönemi, Büyük Buhran sonrası ise Franklin D. Roosevelt yönetimi örnek gösterildi.Bazı uzmanlara göre 2008 finans krizinin ardından benzer bir yeniden yapılanma fırsatı doğsa da, Washington yönetimlerinin ekonomik sisteme yönelik toplumsal öfkeyi yatıştırmakta başarısız olduğu ifade edildi. Bunun da elit karşıtı popülist hareketleri güçlendirdiği kaydedildi.CNN analizinin sonunda, ABD siyasetinin önümüzdeki yıllarda da sert kutuplaşma, ekonomik kaygılar ve sürekli değişen iktidar dengeleriyle şekillenmeye devam edeceği değerlendirmesi yapıldı.

