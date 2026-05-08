Hantavirüs salgının zaman çizelgesi: Gemiden ayrılanları bulmak için küresel yarış

Sputnik Türkiye

12 farklı uyruktan 29 yolcunun, hantavirüs salgını anlaşılmadan gemiden ayrıldığı ortaya çıktı. Bu yolcuların bulunması için küresel çapta yarış başlarken, salgının gün gün zaman çizelgesi de netleşti. Detaylar haberde...

2026-05-08T15:26+0300

Dünya genelindeki yetkililer, ölümcül hantavirüs salgınının merkezindeki yolcu gemisinden izolasyon önlemleri uygulanmadan önce inen 29 yolcunun izini sürmek için yarışıyor.Dün akşam saatlerinde ilk kez, 12 farklı uyruktan en az 29 yolcunun ilk ölüm vakasından sonra 24 Nisan'da MV Hondius'tan ayrıldığı ortaya çıktı ve bu da o zamandan beri hareketlerini tespit etme ve izleme çabalarına yol açtı.DSÖ, gemiyle bağlantılı sekiz şüpheli vakadan beşinin doğrulandığını bildirdi.Hala Hondius gemisinde bulunan İspanyol bir yolcu, El Pais gazetesine verdiği demeçte “Avustralyalı Avustralya’ya, Tayvanlı Tayvan’a, Amerikalılar Kuzey Amerika’nın dört bir yanına, İngiliz İngiltere’ye, Hollandalılar da evlerine döndü” dedi.İsviçre’ye ulaşan bir erkek yolcu, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Zürih’teki bir hastanede tedavi altına alındı. ABD’de ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Georgia, Kaliforniya ve Arizona’ya seyahat etmiş yolcuları izlemeye aldı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) döndükten sonra evlerinde izolasyona giren iki yolcunun semptom göstermediğini belirtti. Danimarka vatandaşının kendi kendine karantinada olduğunu ve semptom göstermediğini duyurdu.İşte geminin hareketinden itibaren gün gün hantavirüs salgının zaman çizelgesi:1 Nisan: Gemi, yola çıktıMV Hondius adlı gemi Arjantin’den yola çıktı. Bir sonraki durakları Antarktika ve Güney Atlantik Okyanusu’ndaki çeşitli adalardı.6 Nisan: Hollandalı yolcu hastalandı70 yaşındaki Hollandalı yolcu gemide ateş, baş ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastalandı. Hasta yolcu ve eşi, gemiye binmeden önce Arjantin ve Şili’de gezilere katılmıştı.11 Nisan: Hasta yolcu hayatını kaybettiHasta yolcu, 11 Nisan'da solunum güçlüğü sonucu gemide hayatını kaybetti. 15 Nisan: 6 yeni yolcu katılıyorÖlen yolcunun cenazesi hala gemideyken, gemi Güney Atlantik’teki Tristan da Cunha takımadalarında durdu ve gemiye 6 yolcu daha katıldı.24 Nisan: Cenaze gemiden ayrılıyorÖlen yolcunun cenazesi St. Helena adasında gemiden indirildi. Bu sırada eşi ve en az 20 yolcu da gemiden ayrıldı.25 Nisan: Eşte semptomlar görüldüHastalık semptomları göstermeye başlayan ölen yolcunun eşi, uçakta St. Helena’dan Güney Afrika’ya gitti. Yolculuk yaptığı havayolu şirketine göre uçuşta 88 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.26 Nisan: Ölen yolcunun eşi de öldüHollandalı kadın Güney Afrika’da, Amsterdam’a gitmek üzere uçağa binmeye çalışırken yığıldı ve kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti. Bir kabin görevlisi müşahade altına alındı.Gemide bulunan İngiliz bir yolcu, gemi St. Helena'dan ayrıldıktan ve Ascension Adası'na doğru yelken açtıktan sonra gemide hastalandı.27 Nisan: Hastalanan bir başka yolcu tahliye edildiDünya Sağlık Örgütü'ne göre, gemide yüksek ateş, nefes darlığı ve zatürre belirtileri gösteren İngiliz hasta, 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan Güney Afrika'ya tahliye edildi.28 Nisan: Bir yolcu daha hastalandıGemi, Afrika'nın batı kıyısındaki bir ada grubuna doğru yol alırken, Alman bir kadın yolcu daha gemide hastalandı.2 Mayıs: Alman yolcu da hayatını kaybettiİlk yolcunun hastalanmasından yaklaşık bir ay sonra, Alman kadın gemide hayatını kaybetti. Bu, salgındaki üçüncü ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.Aynı gün, Güney Afrika sağlık yetkilileri, yoğun bakımda bulunan İngiliz bir hasta üzerinde yapılan testlerden hantavirüs pozitif sonucu aldı. Bu olay da, virüsün salgında ilk kez tespit edilmesi oldu.3 Mayıs: DSÖ’den salgın açıklamasıDünya Sağlık Örgütü, o sırada Yeşil Burun Adaları sularına ulaşmış olan yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs olayına müdahale edilip inceleme başlatıldığını bildirdi.4 Mayıs: Hollandalı kadının testi pozitif çıktıGüney Afrika sağlık yetkilileri, havaalanında fenalaşarak hayatını kaybeden Hollandalı kadının hantavirüs testinin ölümünden sonra pozitif çıktığını öğrendi. Bunun ardından DSÖ, durumu ‘salgın’ olarak niteledi.5 Mayıs: Gemi doktoru da hastaYolcu gemisi, daha fazla hasta insanı tahliye edip diğer yolcuların ve mürettebat üyelerinin karaya çıkmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda Yeşil Burun Adaları yetkilileriyle bir çıkmaza girdi. Geminin doktoru da dahil iki mürettebat üyesinin ciddi şekilde hasta ve bir kişinin de gözetim altında tutulduğu bildirildi.6 Mayıs: Gemiden hasta tahliyesiHantavirüs testi pozitif çıkan üç kişi gemiden tahliye edilerek Avrupa'daki uzman hastanelere uçakla götürüldü. Gemi daha sonra İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıktı.İsviçre'deki yetkililer, St. Helena'da gemiden ayrılan bir yolcuda daha hantavirüs testi pozitif çıktığını ve teyit edilen vaka sayısının 5’e yükseldiğini açıkladı.Güney Afrika ve İsviçre'deki sağlık yetkilileri, bunun insan-insan bulaşmasına neden olduğu düşünülen tek hantavirüs olan And virüsü olduğunu aktardı. Bu virüs Güney Amerika'da, özellikle Arjantin ve Şili'de bulunuyor.7 Mayıs: DSÖ’den açıklamaİsviçre, İngiltere, Hollanda, Fransa, Singapur, Güney Afrika ve diğer ülkelerdeki sağlık yetkilileri, daha önce yolcu gemisinden ayrılan kişileri izole etmeye ve yolcu gemisi yolcularıyla temas etmiş olabilecek kişileri tespit etme çalışmalarına başladı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tıbbi ekiplerin hastalarla ilgileneceğini ve 'virüsün daha fazla yayılmasını önlemek' için çalışacağını belirtti. Bir başka yetkili bunun ‘koronavirüs gibi olmadığını’ belirtti.8 Mayıs: Sağlık Bakanlığı’ndan açıklamaDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Johannesburg'da hantavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve lüks kruvaziyerde ölen hastalardan biriyle şüpheli teması bulunan hostesin hantavirüs taşımadığını bildirdi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de henüz hantavirüs pozitif vaka tespit edilmediği açıklanarak, "Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

