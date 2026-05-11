Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını yorumladı: 'Şaşırtıcı, son 6 ayda ilk kez birinci parti olarak çıktı'
Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketinin sonuçlarını paylaştı ve şaşırtıcı bulduğunu söyledi. SONAR'ın son anketinde AK Parti birinci, CHP ikinci parti olarak... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T09:13+0300
Abdulkadir Selvi anket firmalarının siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin anketlerini paylaşmaya devam ediyor. SONAR'ın son anketiSONAR'ın son anketinin kendisini şaşırttığını dile getiren Selvi "Anket sonuçlarını paylaştığım GENAR ve Betimar Araştırma Şirketleri birkaç aydır AK Parti’yi birinci sırada, CHP’yi ise ikinci sırada buluyorlar. CHP damla damla eriyor. Son iki aydır yüzde 30’un altına indi. Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu SONAR ise CHP’yi birinci parti olarak buluyor. AK Parti ise ikinci sırada geliyordu. SONAR iktidara mesafeli olan bir araştırma şirketi. Nisan ayı anketinde ise bu sıralama değişti. SONAR’ın nisan anketinde AK Parti son 6 ayda ilk kez birinci parti olarak çıktı." ifadelerini kullandı.Abdulkadir Selvi, anketlerin sokağın nabzını tuttuğunu dile getirdi ve şunları ekledi:
