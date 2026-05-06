CHP kurultay davası ertelendi: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in...
2026-05-06T10:46+0300
CHP kurultay davası ertelendi: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
10:30 06.05.2026 (güncellendi: 10:46 06.05.2026)
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
CHP kurultayı davasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması Ankara’da görüldü.
Mahkeme heyeti, davada ara kararını açıklayarak, Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine hükmetti.
Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, bir sonraki celsenin 1 Temmuz günü yapılacağı bildirildi.
Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan yolsuzluk davasının tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.
Soytekin’in süreç içerisinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtilmişti.
Davada geçen hafta savunma yapan Soytekin’in, tutuklu bulunduğu süreç sonrası tahliye edildiği öğrenilmişti.