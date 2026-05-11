https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/abden-suriye-karari-ticari-iliskiler-yeniden-basliyor-1105650191.html

AB’den Suriye kararı: Ticari ilişkiler yeniden başlıyor

AB’den Suriye kararı: Ticari ilişkiler yeniden başlıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, yaklaşık 14 yıllık savaşın ardından Suriye ile ticari ilişkileri yeniden canlandırma kararı aldı. AB Konseyi ve Suriye arasındaki görüşmelerde... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T16:53+0300

2026-05-11T16:53+0300

2026-05-11T16:53+0300

dünya

avrupa

suriye

şam

brüksel

ab

avrupa birliği

ticaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105650034_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55a84b59bf3ef5a53087b9529123576f.jpg

Avrupa Birliği Konseyi, Suriye ile işbirliği anlaşmasına uygulanan kısmi askıya alma kararını sona erdirdiğini açıkladı. Böylece Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin büyük bölümü yeniden yürürlüğe girmiş oldu.Brüksel’de düzenlenen toplantıda AB dışişleri bakanları, Suriyeli diplomat Esad el-Şeybani ile bir araya geldi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ocak ayında Şam’da geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşmüş ve Avrupa’nın Suriye’nin toparlanması için "elinden gelen her şeyi yapacağını" söylemişti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Suriye ile işbirliğini adım adım "Ortaklık Anlaşması" yönünde ilerletmeye çalışacaklarını söyledi.Suica, Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu" kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basına açıklama yaptı.AB-Suriye ilişkilerinin "Şam ile Ortaklık Anlaşması" üzerinde çalışmaya başlayacak kadar olgunlaşması umudunu dile getiren Suica, "Adım adım bu işbirliğini Ortaklık Anlaşması yönünde ilerletmeye çalışacağız." dedi.Suica, Suriyeli mültecilerin dönüşüne ilişkin ülkenin bazı bölgelerinin güvenli, bazılarının ise güvensiz olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte karar verebiliriz. Kimseyi zorlamıyoruz. Bu, bizim tutumumuz değil. Tutumumuz, bunun güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde gerçekleşmesi gerektiği yönündedir" diye konuştu.AB ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 7 milyar euroyu aşmıştı. Ancak savaş ve yaptırımlar sonrası bu rakam sert şekilde düştü.2023 yılında AB’nin Suriye’den yaptığı ithalat yaklaşık 103 milyon euro, Avrupa’nın Suriye’ye ihracatı ise 265 milyon euro seviyesinde kaldı.Mülteci konusu da gündemdeSuriye ile ilişkilerde en hassas başlıklardan biri ise Suriyeli mültecilerin dönüşü olmaya devam ediyor.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen ay yaptığı açıklamada Suriyeli mültecilerin büyük bölümünün önümüzdeki yıllarda ülkelerine dönmesini umduğunu söylemişti.Almanya, bir milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı en büyük Avrupa ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/fastan-aciklama-kayip-abd-askerlerinden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1105645993.html

suriye

şam

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, suriye, şam, brüksel, ab, avrupa birliği, ticaret