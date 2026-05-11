https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/abden-suriye-karari-ticari-iliskiler-yeniden-basliyor-1105650191.html
AB’den Suriye kararı: Ticari ilişkiler yeniden başlıyor
AB’den Suriye kararı: Ticari ilişkiler yeniden başlıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, yaklaşık 14 yıllık savaşın ardından Suriye ile ticari ilişkileri yeniden canlandırma kararı aldı. AB Konseyi ve Suriye arasındaki görüşmelerde... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T16:53+0300
2026-05-11T16:53+0300
2026-05-11T16:53+0300
dünya
avrupa
suriye
şam
brüksel
ab
avrupa birliği
ticaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105650034_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55a84b59bf3ef5a53087b9529123576f.jpg
Avrupa Birliği Konseyi, Suriye ile işbirliği anlaşmasına uygulanan kısmi askıya alma kararını sona erdirdiğini açıkladı. Böylece Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin büyük bölümü yeniden yürürlüğe girmiş oldu.Brüksel’de düzenlenen toplantıda AB dışişleri bakanları, Suriyeli diplomat Esad el-Şeybani ile bir araya geldi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ocak ayında Şam’da geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşmüş ve Avrupa’nın Suriye’nin toparlanması için "elinden gelen her şeyi yapacağını" söylemişti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Suriye ile işbirliğini adım adım "Ortaklık Anlaşması" yönünde ilerletmeye çalışacaklarını söyledi.Suica, Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu" kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basına açıklama yaptı.AB-Suriye ilişkilerinin "Şam ile Ortaklık Anlaşması" üzerinde çalışmaya başlayacak kadar olgunlaşması umudunu dile getiren Suica, "Adım adım bu işbirliğini Ortaklık Anlaşması yönünde ilerletmeye çalışacağız." dedi.Suica, Suriyeli mültecilerin dönüşüne ilişkin ülkenin bazı bölgelerinin güvenli, bazılarının ise güvensiz olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte karar verebiliriz. Kimseyi zorlamıyoruz. Bu, bizim tutumumuz değil. Tutumumuz, bunun güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde gerçekleşmesi gerektiği yönündedir" diye konuştu.AB ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 7 milyar euroyu aşmıştı. Ancak savaş ve yaptırımlar sonrası bu rakam sert şekilde düştü.2023 yılında AB’nin Suriye’den yaptığı ithalat yaklaşık 103 milyon euro, Avrupa’nın Suriye’ye ihracatı ise 265 milyon euro seviyesinde kaldı.Mülteci konusu da gündemdeSuriye ile ilişkilerde en hassas başlıklardan biri ise Suriyeli mültecilerin dönüşü olmaya devam ediyor.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen ay yaptığı açıklamada Suriyeli mültecilerin büyük bölümünün önümüzdeki yıllarda ülkelerine dönmesini umduğunu söylemişti.Almanya, bir milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı en büyük Avrupa ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/fastan-aciklama-kayip-abd-askerlerinden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1105645993.html
suriye
şam
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0b/1105650034_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_1dbb160856a39e5ea9ebc77e9663b4ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, suriye, şam, brüksel, ab, avrupa birliği, ticaret
avrupa, suriye, şam, brüksel, ab, avrupa birliği, ticaret
AB’den Suriye kararı: Ticari ilişkiler yeniden başlıyor
Avrupa Birliği, yaklaşık 14 yıllık savaşın ardından Suriye ile ticari ilişkileri yeniden canlandırma kararı aldı. AB Konseyi ve Suriye arasındaki görüşmelerde mülteci konusu da gündeme geldi.
Avrupa Birliği Konseyi, Suriye ile işbirliği anlaşmasına uygulanan kısmi askıya alma kararını sona erdirdiğini açıkladı. Böylece Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin büyük bölümü yeniden yürürlüğe girmiş oldu.
Brüksel’de düzenlenen toplantıda AB dışişleri bakanları, Suriyeli diplomat Esad el-Şeybani ile bir araya geldi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ocak ayında Şam’da geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşmüş ve Avrupa’nın Suriye’nin toparlanması için "elinden gelen her şeyi yapacağını" söylemişti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Suriye ile işbirliğini adım adım "Ortaklık Anlaşması" yönünde ilerletmeye çalışacaklarını söyledi.
Suica, Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu" kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basına açıklama yaptı.
AB-Suriye ilişkilerinin "Şam ile Ortaklık Anlaşması" üzerinde çalışmaya başlayacak kadar olgunlaşması umudunu dile getiren Suica, "Adım adım bu işbirliğini Ortaklık Anlaşması yönünde ilerletmeye çalışacağız." dedi.
Suica, Suriyeli mültecilerin dönüşüne ilişkin ülkenin bazı bölgelerinin güvenli, bazılarının ise güvensiz olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte karar verebiliriz. Kimseyi zorlamıyoruz. Bu, bizim tutumumuz değil. Tutumumuz, bunun güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde gerçekleşmesi gerektiği yönündedir" diye konuştu.
AB ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 7 milyar euroyu aşmıştı. Ancak savaş ve yaptırımlar sonrası bu rakam sert şekilde düştü.
2023 yılında AB’nin Suriye’den yaptığı ithalat yaklaşık 103 milyon euro, Avrupa’nın Suriye’ye ihracatı ise 265 milyon euro seviyesinde kaldı.
Mülteci konusu da gündemde
Suriye ile ilişkilerde en hassas başlıklardan biri ise Suriyeli mültecilerin dönüşü olmaya devam ediyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen ay yaptığı açıklamada Suriyeli mültecilerin büyük bölümünün önümüzdeki yıllarda ülkelerine dönmesini umduğunu söylemişti.
Almanya, bir milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı en büyük Avrupa ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.