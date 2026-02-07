https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/ultra-maraton-yuzucusu-bengisu-avcidan-dunya-master-oyunlarinda-altin-madalya-1103335939.html
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'dan Dünya Master Oyunları’nda altın madalya
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'dan Dünya Master Oyunları’nda altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu. Avcı, organizasyonda farklı branşlarda da... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T14:47+0300
2026-02-07T14:47+0300
2026-02-07T14:47+0300
spor
bengisu avcı
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
ultra maraton yüzücüsü
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098224646_0:131:1478:962_1920x0_80_0_0_69a56174a4f2237390dd51ed1c0ae5d7.jpg
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzme yarışında altın madalya kazandı.Avcı’nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce “Oceans Seven” parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu unvanını alan milli yüzücü, organizasyonda 30 yaş üstü kategoride mücadele etti.İzmirli sporcu, 5 bin metre yarışında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Farklı branşlarda yarışacakAvcı, “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla katıldığı Dünya Master Oyunları kapsamında farklı branşlarda da yarışacak.Avcı, 9 Şubat’ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat’ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat’ta 100 metre kelebek, 13 Şubat’ta ise 200 metre kurbağalama yarışlarında mücadele edecek.Dünya Master Oyunları’nda 35 farklı branşta, 90 ülkeden yaklaşık 25 bin sporcu, 14 Şubat’a kadar madalya mücadelesi verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sahika-ercumenden-yeni-dunya-rekoru-gazze-nefes-alsin-karanliklar-aydinliga-ciksin-diyerek-daldi-1100267858.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098224646_11:0:1468:1093_1920x0_80_0_0_e34d47287ad792de5667f5beefe8999d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bengisu avcı, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, ultra maraton yüzücüsü, şampiyon
bengisu avcı, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, ultra maraton yüzücüsü, şampiyon
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'dan Dünya Master Oyunları’nda altın madalya
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu. Avcı, organizasyonda farklı branşlarda da mücadele edecek.
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzme yarışında altın madalya kazandı.
Avcı’nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce “Oceans Seven” parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu unvanını alan milli yüzücü, organizasyonda 30 yaş üstü kategoride mücadele etti.
İzmirli sporcu, 5 bin metre yarışında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Farklı branşlarda yarışacak
Avcı, “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla katıldığı Dünya Master Oyunları kapsamında farklı branşlarda da yarışacak.
Avcı, 9 Şubat’ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat’ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat’ta 100 metre kelebek, 13 Şubat’ta ise 200 metre kurbağalama yarışlarında mücadele edecek.
Dünya Master Oyunları’nda 35 farklı branşta, 90 ülkeden yaklaşık 25 bin sporcu, 14 Şubat’a kadar madalya mücadelesi verecek.