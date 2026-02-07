https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/ultra-maraton-yuzucusu-bengisu-avcidan-dunya-master-oyunlarinda-altin-madalya-1103335939.html

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'dan Dünya Master Oyunları’nda altın madalya

Sputnik Türkiye

Milli yüzücü Bengisu Avcı, Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzmede şampiyon oldu. Avcı, organizasyonda farklı branşlarda da... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda 5 bin metre yüzme yarışında altın madalya kazandı.Avcı’nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce “Oceans Seven” parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu unvanını alan milli yüzücü, organizasyonda 30 yaş üstü kategoride mücadele etti.İzmirli sporcu, 5 bin metre yarışında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Farklı branşlarda yarışacakAvcı, “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla katıldığı Dünya Master Oyunları kapsamında farklı branşlarda da yarışacak.Avcı, 9 Şubat’ta 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalama, 11 Şubat’ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat’ta 100 metre kelebek, 13 Şubat’ta ise 200 metre kurbağalama yarışlarında mücadele edecek.Dünya Master Oyunları’nda 35 farklı branşta, 90 ülkeden yaklaşık 25 bin sporcu, 14 Şubat’a kadar madalya mücadelesi verecek.

