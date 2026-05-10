Uşakov: Kiev, er ya da geç birliklerini Donbass'tan çekecek
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rus Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Ukrayna müzakerelerinin başarısı için gereken ana şartı açıklarken ABD'yle temaslara ilişkin de bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Yuriy Uşakov, Donbass'ta Ukraynalı askerlerin bulunmasının müzakerelerin başarısı önündeki temel engel olduğunu belirterek Kiev'e mesaj gönderdi.
🗣Rusya Devlet Başkanı Uşakov, Rus basınına açıklamalarda bulundu:
🔴Kiev, er ya da geç birliklerini Donbass'tan çekmek zorunda kalacağının farkında
🔴Ukrayna ordusu Donbass'tan çekilmeden Ukrayna'daki çözüm süreci, 10 müzakere turu geçilse bile yerinde sayacak
🔴Ukrayna, Avrupa'nın desteğiyle, çözüm müzakerelerinin ilerlemesi için gereken bu çekilme adımını tartışmaya başlamayı bile şu an için reddediyor
🔴Yabancı liderler, Moskova'daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılma arzularını bizzat dile getirdiler, başvurularını kendileri gönderdiler
🔴Zafer Günü onuruna yapılan ateşkes anlaşmasına zorlu müzakereler sonucunda varıldı
🔴ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki diyaloğu sürdürmek için oldukça yakın bir zamanda Moskova'ya gelebilirler
🔴ABD daha çok Ortadoğu'daki krizle meşgul ancak Ukrayna meselesini bırakmıyor, Washington'la aktif olarak temas kuruyoruz
