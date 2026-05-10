Uşakov: Kiev, er ya da geç birliklerini Donbass'tan çekecek

Rus Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Ukrayna müzakerelerinin başarısı için gereken ana şartı açıklarken ABD'yle temaslara ilişkin de bilgi verdi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T14:35+0300

Rusya Devlet Başkanı Yuriy Uşakov, Donbass'ta Ukraynalı askerlerin bulunmasının müzakerelerin başarısı önündeki temel engel olduğunu belirterek Kiev'e mesaj gönderdi.🗣Rusya Devlet Başkanı Uşakov, Rus basınına açıklamalarda bulundu:🔴Kiev, er ya da geç birliklerini Donbass'tan çekmek zorunda kalacağının farkında🔴Ukrayna ordusu Donbass'tan çekilmeden Ukrayna'daki çözüm süreci, 10 müzakere turu geçilse bile yerinde sayacak🔴Ukrayna, Avrupa'nın desteğiyle, çözüm müzakerelerinin ilerlemesi için gereken bu çekilme adımını tartışmaya başlamayı bile şu an için reddediyor🔴Yabancı liderler, Moskova'daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılma arzularını bizzat dile getirdiler, başvurularını kendileri gönderdiler🔴Zafer Günü onuruna yapılan ateşkes anlaşmasına zorlu müzakereler sonucunda varıldı🔴ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusundaki diyaloğu sürdürmek için oldukça yakın bir zamanda Moskova'ya gelebilirler🔴ABD daha çok Ortadoğu'daki krizle meşgul ancak Ukrayna meselesini bırakmıyor, Washington'la aktif olarak temas kuruyoruz

