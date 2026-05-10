https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ateskesi-16-bin-71-kez-ihlal-etti-1105625183.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 16 bin 71 kez ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 16 bin 71 kez ihlal etti

Sputnik Türkiye

8-9 Mayıs'ta Rus lider Putin'in inisiyatifiyle başlayan ve ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle 11 Mayıs gün sonuna kadar uzatılan ateşkes sürecinde Kiev'in... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T13:05+0300

2026-05-10T13:05+0300

2026-05-10T13:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

ateşkes

ateşkes ihlali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı ve 11 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkese rağmen Kiev'in ihlallerde bulunduğunu vurguladı.Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, ateşkes rejimine sıkı bir şekilde uymaya ve önceden ulaştığı hatlarda kalmaya devam ediyor🔴Ukrayna tarafı, 16 bin 71 ateşkes ihlali gerçekleştirdi🔴Rus ordusu, ateşkes sırasında Ukrayna'nın mevzilerine herhangi bir saldırı düzenlemedi🔴Ukraynalı militanlar, Rus birliklerin mevzilerine bir gün içinde 8 saldırı girişiminde bulundu🔴Rus hava savunma sistemleri, bir günde Ukrayna'ya ait 57 İHA'yı imha etti🔴Ukrayna ordusu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine 676 bombardıman gerçekleştirdi ve İHA kullanarak 6 bin 331 saldırı düzenledi🔴Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes ihlallerine misilleme atışlarıyla karşılık verdi🔴Misilleme sonucunda Kiev yaklaşık 735 militan yitirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/rusya-devlet-baskani-putin-rusyanin-hic-kimseyle-iliskileri-daha-da-kotulestirme-arzusu-yok-1105616490.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, ateşkes, ateşkes ihlali