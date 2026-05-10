UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 16 bin 71 kez ihlal etti
8-9 Mayıs'ta Rus lider Putin'in inisiyatifiyle başlayan ve ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle 11 Mayıs gün sonuna kadar uzatılan ateşkes sürecinde Kiev'in... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı ve 11 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkese rağmen Kiev'in ihlallerde bulunduğunu vurguladı.Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, ateşkes rejimine sıkı bir şekilde uymaya ve önceden ulaştığı hatlarda kalmaya devam ediyor🔴Ukrayna tarafı, 16 bin 71 ateşkes ihlali gerçekleştirdi🔴Rus ordusu, ateşkes sırasında Ukrayna'nın mevzilerine herhangi bir saldırı düzenlemedi🔴Ukraynalı militanlar, Rus birliklerin mevzilerine bir gün içinde 8 saldırı girişiminde bulundu🔴Rus hava savunma sistemleri, bir günde Ukrayna'ya ait 57 İHA'yı imha etti🔴Ukrayna ordusu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine 676 bombardıman gerçekleştirdi ve İHA kullanarak 6 bin 331 saldırı düzenledi🔴Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes ihlallerine misilleme atışlarıyla karşılık verdi🔴Misilleme sonucunda Kiev yaklaşık 735 militan yitirdi
13:05 10.05.2026
8-9 Mayıs'ta Rus lider Putin'in inisiyatifiyle başlayan ve ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle 11 Mayıs gün sonuna kadar uzatılan ateşkes sürecinde Kiev'in ihlalleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı ve 11 Mayıs'a kadar uzatılan ateşkese rağmen Kiev'in ihlallerde bulunduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:

🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, ateşkes rejimine sıkı bir şekilde uymaya ve önceden ulaştığı hatlarda kalmaya devam ediyor

🔴Ukrayna tarafı, 16 bin 71 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

🔴Rus ordusu, ateşkes sırasında Ukrayna'nın mevzilerine herhangi bir saldırı düzenlemedi

🔴Ukraynalı militanlar, Rus birliklerin mevzilerine bir gün içinde 8 saldırı girişiminde bulundu

🔴Rus hava savunma sistemleri, bir günde Ukrayna'ya ait 57 İHA'yı imha etti

🔴Ukrayna ordusu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine 676 bombardıman gerçekleştirdi ve İHA kullanarak 6 bin 331 saldırı düzenledi

🔴Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes ihlallerine misilleme atışlarıyla karşılık verdi

🔴Misilleme sonucunda Kiev yaklaşık 735 militan yitirdi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’nın ABD Başkanı Trump’ın girişimiyle Ukrayna ile 9 Mayıs'ta başlayan ve 11 Mayıs gün sonuna kadar sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

