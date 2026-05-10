https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/trump-irani-her-an-yeniden-bombalayabiliriz-1105629845.html
Trump: İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz
Trump: İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gömülü uranyum stoklarını teslim etmemesi halinde büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatabileceklerini söyledi. Trump, Uzay... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T18:12+0300
2026-05-10T18:12+0300
2026-05-10T18:27+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
uranyum
uranyum zenginleştirme
zenginleştirilmiş uranyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105516123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2368317ac79ed07554494ab2a2ea9377.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kuruluşuna verdiği röportajda İran'ın uranyum stoklarına yönelik açıklamalarda bulundu.Donald Trump, “Bunu bir noktada alacağız… Sürekli gözetim altında tutuyoruz. ‘Uzay Kuvvetleri’ diye bir şey kurdum ve onlar bunu izliyor… Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onları vuracağız'' dedi.ABD Başkanı ayrıca İran’ın müzakerelerde 'çok az kozu kaldığını' savunarak, anlaşma sağlanamazsa yeniden saldırı düzenlenebileceğini söyledi.Trump, “İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az iki hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz” ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/iran-abdnin-teklifi-icin-pakistana-yanit-gonderdi-1105627656.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105516123_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c92745b5a781ed5641d076c35ef58569.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum
abd, donald trump, i̇ran, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum
Trump: İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz
18:12 10.05.2026 (güncellendi: 18:27 10.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gömülü uranyum stoklarını teslim etmemesi halinde büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatabileceklerini söyledi. Trump, Uzay Kuvvetleri’nin yer altındaki tesisleri takip ettiğini iddia ederek, bu alanlara yaklaşan herkesin yerinde imha edileceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kuruluşuna verdiği röportajda İran'ın uranyum stoklarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, “Bunu bir noktada alacağız… Sürekli gözetim altında tutuyoruz. ‘Uzay Kuvvetleri’ diye bir şey kurdum ve onlar bunu izliyor… Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onları vuracağız'' dedi.
ABD Başkanı ayrıca İran’ın müzakerelerde 'çok az kozu kaldığını' savunarak, anlaşma sağlanamazsa yeniden saldırı düzenlenebileceğini söyledi.
Trump, “İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az iki hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı.