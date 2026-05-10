Trump: İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gömülü uranyum stoklarını teslim etmemesi halinde büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatabileceklerini söyledi. Trump, Uzay... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T18:12+0300

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kuruluşuna verdiği röportajda İran'ın uranyum stoklarına yönelik açıklamalarda bulundu.Donald Trump, “Bunu bir noktada alacağız… Sürekli gözetim altında tutuyoruz. ‘Uzay Kuvvetleri’ diye bir şey kurdum ve onlar bunu izliyor… Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onları vuracağız'' dedi.ABD Başkanı ayrıca İran’ın müzakerelerde 'çok az kozu kaldığını' savunarak, anlaşma sağlanamazsa yeniden saldırı düzenlenebileceğini söyledi.Trump, “İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az iki hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz” ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı.

