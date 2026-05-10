Trump: İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gömülü uranyum stoklarını teslim etmemesi halinde büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatabileceklerini söyledi. Trump, Uzay... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
18:12 10.05.2026 (güncellendi: 18:27 10.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gömülü uranyum stoklarını teslim etmemesi halinde büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatabileceklerini söyledi. Trump, Uzay Kuvvetleri’nin yer altındaki tesisleri takip ettiğini iddia ederek, bu alanlara yaklaşan herkesin yerinde imha edileceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD kuruluşuna verdiği röportajda İran'ın uranyum stoklarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, “Bunu bir noktada alacağız… Sürekli gözetim altında tutuyoruz. ‘Uzay Kuvvetleri’ diye bir şey kurdum ve onlar bunu izliyor… Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onları vuracağız'' dedi.
ABD Başkanı ayrıca İran’ın müzakerelerde 'çok az kozu kaldığını' savunarak, anlaşma sağlanamazsa yeniden saldırı düzenlenebileceğini söyledi.
Trump, “İran'ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az iki hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı.
İran, ABD'nin teklifine yanıtını verdi
