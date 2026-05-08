Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/yumurtanin-beyne-etkisi-alzheimer-riskini-yuzde-27-azaltiyor-1105596070.html
Yumurtanın beyne etkisi: Alzheimer riskini yüzde 27 azaltıyor
Yumurtanın beyne etkisi: Alzheimer riskini yüzde 27 azaltıyor
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27’ye kadar daha düşük olduğu görüldü. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T15:05+0300
2026-05-08T15:05+0300
sağlik
yumurta
beyin
alzheimer
omega 3
beyin hücresi
antioksidan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097990655_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_a5a727778a30f0084aa6fcb7fb3ba779.png
Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti.Haftada 5 yumurta dikkat çektiAraştırmada haftada en az beş gün yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27’ye kadar daha düşük olduğu görüldü.Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi profesörü Dr. Joan Sabate, "Haftada en az beş yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor" dedi.Araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin yüzde 17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu açıklandı.Bilim insanları, yumurtanın içerdiği kolin, omega-3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini düşünüyor.Yaklaşık 40 bin kişi incelendiAraştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi.Araştırmanın baş yazarı Dr. Jisoo Oh, "Yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dso-hantavirusun-kuresel-nufus-icin-olusturdugu-riski-dusuk-olarak-degerlendiriyoruz-1105590760.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097990655_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_7a96ed5df1a2bb4a4e96972335cd27a9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yumurta, beyin, alzheimer, omega 3, beyin hücresi, antioksidan
yumurta, beyin, alzheimer, omega 3, beyin hücresi, antioksidan

Yumurtanın beyne etkisi: Alzheimer riskini yüzde 27 azaltıyor

15:05 08.05.2026
yumurta
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Abone ol
Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27’ye kadar daha düşük olduğu görüldü.
Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti.

Haftada 5 yumurta dikkat çekti

Araştırmada haftada en az beş gün yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27’ye kadar daha düşük olduğu görüldü.
Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi profesörü Dr. Joan Sabate, "Haftada en az beş yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor" dedi.
Araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin yüzde 17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu açıklandı.
Bilim insanları, yumurtanın içerdiği kolin, omega-3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini düşünüyor.

Yaklaşık 40 bin kişi incelendi

Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi.
Araştırmanın baş yazarı Dr. Jisoo Oh, "Yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.
Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlandı.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
SAĞLIK
DSÖ: Hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyoruz
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала