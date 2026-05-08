Yumurtanın beyne etkisi: Alzheimer riskini yüzde 27 azaltıyor

Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü.

2026-05-08T15:05+0300

Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti.Haftada 5 yumurta dikkat çektiAraştırmada haftada en az beş gün yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 27’ye kadar daha düşük olduğu görüldü.Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi profesörü Dr. Joan Sabate, "Haftada en az beş yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor" dedi.Araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin yüzde 17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu açıklandı.Bilim insanları, yumurtanın içerdiği kolin, omega-3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini düşünüyor.Yaklaşık 40 bin kişi incelendiAraştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi.Araştırmanın baş yazarı Dr. Jisoo Oh, "Yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayımlandı.

