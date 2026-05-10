https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/pezeskiyan-muzakerelerden-soz-etmek-teslim-olmak-anlamina-gelmiyor-boyun-egmeyecegiz-1105624437.html
Pezeşkiyan: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor, boyun eğmeyeceğiz
Pezeşkiyan: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor, boyun eğmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T12:32+0300
2026-05-10T12:32+0300
2026-05-10T12:32+0300
dünya
i̇ran
mesud pezeşkiyan
açıklama
müzakere
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_0:266:2550:1700_1920x0_80_0_0_d465407975cc71362be0a7e5d4523e78.jpg
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, İran'ın başkenti Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.‘İran halkı düşman karşısında boyun eğmeyecek’İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/iran-devrim-muhafizlari-herhangi-bir-saldirida-abd-hedeflerine-agir-saldirilarla-karsilik-verilecek-1105621727.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_283:0:2550:1700_1920x0_80_0_0_adaa1e5c265e5340a621c36d931aa597.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, mesud pezeşkiyan, açıklama, müzakere, abd
i̇ran, mesud pezeşkiyan, açıklama, müzakere, abd
Pezeşkiyan: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor, boyun eğmeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran halkının ‘düşman’ karşısında boyun eğmeyeceğini de söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, İran'ın başkenti Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.
Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.
‘İran halkı düşman karşısında boyun eğmeyecek’
İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.