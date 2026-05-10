Pezeşkiyan: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor, boyun eğmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T12:32+0300

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, İran'ın başkenti Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.‘İran halkı düşman karşısında boyun eğmeyecek’İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

