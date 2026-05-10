İran Devrim Muhafızları: Herhangi bir saldırıda ABD hedeflerine ağır saldırılarla karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a ait ticari gemi ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının bölgede bulunan ABD hedefleri ile 'düşman...

2026-05-10T10:03+0300

İngiltere’nin, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemileri korumaya yönelik olası 'çok uluslu görev' öncesinde Kraliyet Donanması’na ait bir savaş gemisini bölgeye konuşlandıracağını açıklamasının ardından İran’dan sert açıklamalar geldi.İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanlığı’nın Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “İran petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik her türlü saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık bulacaktır” denildi.İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi ise füze ve insansız hava araçlarının “düşmana kilitlendiğini” ve ateş emrini beklediğini söyledi.İngiltere savaş gemisi gönderiyorİngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, ticari deniz taşımacılığını korumaya yönelik olası çok uluslu misyon hazırlıkları kapsamında Kraliyet Donanması’na ait bir savaş gemisinin Orta Doğu’ya gönderileceğini duyurmuştu.Daha önce Kıbrıs yakınlarındaki Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan Type 45 sınıfı destroyer HMS Dragon’un bölgede “ön konuşlandırma” yapacağı ve şartların oluşması halinde İngiltere ile Fransa "öncülüğündeki deniz girişimine katılmaya hazır olacağı" bildirildi.

i̇ran, abd, hürmüz boğazı, i̇ngiltere savunma bakanlığı, kıbrıs