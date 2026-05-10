Mossad’ın başına Netanyahu'nun danışmanının atanmasına itiraz: Ahlaki kusur

Sputnik Türkiye

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın ‘ahlaki kusur’ gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T16:23+0300

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gofman'ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde Baharav-Miara, itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sundu.Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulundu.Baharav-Miara dilekçesinde, reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias'ın kullanıldığı olayın "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü" kaydetti.Ayrıca Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğuna da dikkati çeken Başsavcı, atamadaki "temel ve ahlaki kusurlar" nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını vurguladı.Haberde, geçen hafta İsrail'in üst düzey atamalar için danışma komitesinin Yüksek Mahkeme'den Gofman'ın atanmasına karşı yapılan itirazları reddetme talebinde bulunduğu kaydedildi.Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.Uri Elmakias olayıİstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.

