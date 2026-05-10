MHP lideri Bahçeli, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray için kutlama mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için bir kutlama mesajı yayımladı.MHP lideri açıklamasında, “Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

