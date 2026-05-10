İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: 19 il için sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
10:29 10.05.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, 19 il için yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağış beklenen bölgeler arasında İstanbul’un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevreleri de yer aldı. Meteoroloji’nin yayımladığı günlük tahmine göre toplam 19 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Sağanak beklenen iller

Meteoroloji’nin açıklamasına göre bugün yağış beklenen iller şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Sakarya
Bilecik
Kırklareli
Ankara
Eskişehir
Nevşehir
Bolu
Düzce
Kastamonu
Zonguldak
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Amasya
Samsun
Erzurum
Kars
Malatya
Özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da yağış öğle saatlerinde etkili

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren Trakya genelinde sağanak geçişleri görülecek. İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de öğle saatlerinden sonra kısa süreli ancak yer yer etkili yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’nin en dikkat çekici uyarısı Batı ve Orta Karadeniz için yapıldı. Bolu, Kastamonu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Bolu ve Kastamonu’da öğle saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği ifade edildi.
Orta Karadeniz’de ise Amasya, Samsun’un iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor. Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da sağanak

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Eskişehir ve Nevşehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’da ise Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. Bölgenin kuzey ve batısında hava zaman zaman çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, güneybatı kesimlerde zaman zaman kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
