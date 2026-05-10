Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları’ndaki limana ulaştı, sağlık ekipleri yolcuları karşılıyor, 3 Türk ülkeye getirilecek
09:25 10.05.2026 (güncellendi: 09:53 10.05.2026)
© REUTERS Hannah McKay
MV Hondius kruvaziyer gemisinde ilk yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir ay sonra gemi nihayet Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye ulaştı. Sağlık ekipleri tahliyeler için hazır bekliyon, liman erişime kapatıldı. Gemideki 3 Türk'ün de bugün ülkeye getirilmesi bekleniyor.
Limanda gemiyi karşılamak ve 100'den fazla kişinin tahliye edilerek ülkelerine gönderilmesini sağlamak için yoğun hazırlıklar yapılıyor.
MV Hondius, şafaktan önce liman yakınlarına ulaştı ancak şu anda bile kıyıya yanaşmasına izin verilmeyecek. Gemi adaya yaklaşırken çevresinde bir deniz mili genişliğinde güvenlik çemberi uygulanacak.
Liman sahasına girdikten sonra da izolasyonun sürdürülmesi için açıkta demir atacak.
Virüsün nadir görülen ve insandan insana geçen And varyantının yayılmasını önlemeye yönelik bu karmaşık operasyon, İspanya Sağlık Bakanı tarafından "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlanıyor.
‘İçim rahat etmeyecek’
23 ülkenin dahil olduğu operasyon, maksimum güvenlik sağlamak ve tepkili yerel halkın endişelerini gidermek amacıyla titizlikle planlandı. Endişeliler arasında, tüm yolcu ve mürettebat adadan ayrılana kadar "içinin rahat etmeyeceğini" söyleyen Kanarya Adaları Başkanı da bulunuyor.
Sağlık Bakanı Monica Garcia cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel nüfus için bulaş riski düşük" ifadelerini yineledi ve ekledi:
"Bize göre paniği körüklemek, yanlış bilgilendirme ve kafa karışıklığı yaratmak halk sağlığını korumanın temel ilkelerine aykırı."
© Andres Gutierrezspanya Askeri Acil Durum Birimi’ne ait ekipler limanda konuşlandı
Bölgeye erişim kısıtlandı
Tenerife'nin güneyindeki sanayi limanında güvenlik önlemleri cumartesi günü belirgin şekilde artırıldı. İspanya askeri polisi ile afet müdahale ekipleri büyük kabul çadırları kurdu ve kıyı bölgesine erişim kısıtlandı.
Hondius'un limana yanaştırılmasının ardından sağlık ekipleri gemiye çıkarak herkesi virüs belirtileri açısından kontrol edecek. Son raporlara göre başka hiç kimse semptom göstermiyor.
3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
‘İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.'
‘Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.'