https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/hantavirus-gemisi-kanarya-adalarindaki-limana-ulasti-saglik-ekipleri-yolculari-karsiliyor-3-turk-1105620486.html

Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları’ndaki limana ulaştı, sağlık ekipleri yolcuları karşılıyor, 3 Türk ülkeye getirilecek

Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları’ndaki limana ulaştı, sağlık ekipleri yolcuları karşılıyor, 3 Türk ülkeye getirilecek

Sputnik Türkiye

MV Hondius kruvaziyer gemisinde ilk yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir ay sonra gemi nihayet Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T09:25+0300

2026-05-10T09:25+0300

2026-05-10T09:53+0300

dünya

hantavirüs

mv hondius

türkiye

haberler

kanarya adaları

tenerife

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105620320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e9334bb4d3a1b407b18244dee0d0baa.jpg

Limanda gemiyi karşılamak ve 100'den fazla kişinin tahliye edilerek ülkelerine gönderilmesini sağlamak için yoğun hazırlıklar yapılıyor.MV Hondius, şafaktan önce liman yakınlarına ulaştı ancak şu anda bile kıyıya yanaşmasına izin verilmeyecek. Gemi adaya yaklaşırken çevresinde bir deniz mili genişliğinde güvenlik çemberi uygulanacak.Liman sahasına girdikten sonra da izolasyonun sürdürülmesi için açıkta demir atacak.Virüsün nadir görülen ve insandan insana geçen And varyantının yayılmasını önlemeye yönelik bu karmaşık operasyon, İspanya Sağlık Bakanı tarafından "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlanıyor.‘İçim rahat etmeyecek’23 ülkenin dahil olduğu operasyon, maksimum güvenlik sağlamak ve tepkili yerel halkın endişelerini gidermek amacıyla titizlikle planlandı. Endişeliler arasında, tüm yolcu ve mürettebat adadan ayrılana kadar "içinin rahat etmeyeceğini" söyleyen Kanarya Adaları Başkanı da bulunuyor.Sağlık Bakanı Monica Garcia cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel nüfus için bulaş riski düşük" ifadelerini yineledi ve ekledi:"Bize göre paniği körüklemek, yanlış bilgilendirme ve kafa karışıklığı yaratmak halk sağlığını korumanın temel ilkelerine aykırı."Bölgeye erişim kısıtlandıTenerife'nin güneyindeki sanayi limanında güvenlik önlemleri cumartesi günü belirgin şekilde artırıldı. İspanya askeri polisi ile afet müdahale ekipleri büyük kabul çadırları kurdu ve kıyı bölgesine erişim kısıtlandı.Hondius'un limana yanaştırılmasının ardından sağlık ekipleri gemiye çıkarak herkesi virüs belirtileri açısından kontrol edecek. Son raporlara göre başka hiç kimse semptom göstermiyor.3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecekSağlık Bakanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/hantavirus-vakasi-gorulen-gemideki-3-turk-vatandasi-yarin-turkiyeye-getirilecek-1105619875.html

kanarya adaları

tenerife

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hantavirüs, mv hondius, türkiye, haberler, kanarya adaları, tenerife