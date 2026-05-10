Manisa’da üst geçit asansöründe kaza: 24 yaşındaki genç can verdi
Sputnik Türkiye
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidindeki asansörde sıkışan 24 yaşındaki Seymen Gürcis yaşamını yitirdi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T19:55+0300
Mimar Sinan Bulvarı’ndaki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi’nde asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör kabini ve dış koruma demirleri arasına sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Gürcis’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, asansörün arızalanmasının ardından Gürcis’in dış bölümden inmeye çalıştığı sırada kabinin hareket etmesi sonucu sıkıştığı öne sürüldü.
