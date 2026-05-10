İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Manisa’da üst geçit asansöründe kaza: 24 yaşındaki genç can verdi
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidindeki asansörde sıkışan 24 yaşındaki Seymen Gürcis yaşamını yitirdi. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T19:55+0300
manisa
manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa büyükşehir belediyesi
manisa valiliği
kaza
kaza sebebi
asansör
asansör faciası
Mimar Sinan Bulvarı’ndaki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi’nde asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör kabini ve dış koruma demirleri arasına sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Gürcis’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, asansörün arızalanmasının ardından Gürcis’in dış bölümden inmeye çalıştığı sırada kabinin hareket etmesi sonucu sıkıştığı öne sürüldü.
manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kaza, kaza sebebi, asansör, asansör faciası
19:55 10.05.2026
© AA / Serkan ÖzcanManisa'da üst geçitte asansör kazası
