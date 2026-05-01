Şanlıurfa’da asansör düştü: 1 işçi asılı kaldı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, iskelenin henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu kaza geçirdi... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T22:28+0300
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, iskelenin henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu kaza geçirdi. İşçilerden Adem Güven düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutunarak havada asılı kalırken, Adem Kaya zemine düştü.
Birecik'te bir apartmanın dış cephesinde yapılan çalışma sırasında kullanılan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olayda Adem Kaya ve Adem Güven isimli iki işçi iskeleyle birlikte düşerken, Güven balkon demir korkuluklarına tutunarak havada asılı kaldı, Kaya ise zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, korkulukları keserek Güven’i kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.