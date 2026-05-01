İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Şanlıurfa’da asansör düştü: 1 işçi asılı kaldı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, iskelenin henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu kaza geçirdi... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/isci-bayraminda-feci-kaza-kontrolden-cikan-kamyonetin-carptigi-iki-isci-hayatini-kaybetti-1105427869.html
22:28 01.05.2026
© AA / Birecik itfaiyesiŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iskelenin düşmesi sonucu balkondaki korkuluklara tutunarak asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, iskelenin henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu kaza geçirdi. İşçilerden Adem Güven düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutunarak havada asılı kalırken, Adem Kaya zemine düştü.
Birecik'te bir apartmanın dış cephesinde yapılan çalışma sırasında kullanılan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olayda Adem Kaya ve Adem Güven isimli iki işçi iskeleyle birlikte düşerken, Güven balkon demir korkuluklarına tutunarak havada asılı kaldı, Kaya ise zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, korkulukları keserek Güven’i kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ankara kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
İşçi Bayramı'nda feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı iki işçi hayatını kaybetti
