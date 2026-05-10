Kremlin'den Ermenistan'a 'Zelenskiy' tepkisi: Açıklama bekliyoruz
© Sputnik / Александр Щербак
Rusya, Ermenistan’ın ev sahipliği yaptığı zirvede Zelenskiy'in Moskova'yı hedef alan açıklamalarına sessiz kalınmasını anormal olarak nitelendirerek Erivan yönetiminden izahat talep etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Vladimir Zelenskiy'in Rusya karşıtı ifadeler kullanmasına imkan tanınmasını eleştirdi.
Zelenskiy’in zirvede 9 Mayıs geçit töreni sırasında Moskova'yı İHA'larla vurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Elbette her şeye rağmen bazı açıklamalar beklerdik" diyerek Ermenistan'ın bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Ermenistan’ın farklı yönlerde bağlarını geliştirme hakkına saygı duyduklarını belirten Peskov, ancak Erivan yönetiminin bizzat Rusya karşıtı bir tutum takınmamasının Moskova için temel öncelik olduğunu vurguladı. Ermeni liderliğinden bu söylemleri dengeleyecek herhangi bir beyan gelmediğine dikkat çeken Sözcü, "Burada ek bir analiz alanı açılıyor" ifadelerini kullandı.
Putin'den çağrı gelmişti
Yaşanan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan yönetimine yönelik Avrupa Birliği (AB) veya Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında bir tercih yapması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.
Putin, Ermenistan'ın ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunu ancak her iki gümrük birliğinde birden bulunmanın teknik olarak imkansız olduğunu defalarca dile getirmişti.
Konunun bir sonraki AEB zirvesinde görüşülmesini öneren Rus lider, Ermenistan'ın tarım, göç ve gümrük vergileri gibi alanlarda bu birlik sayesinde önemli avantajlar elde ettiğini hatırlatarak kararın geciktirilmemesi gerektiğini belirtmişti.
