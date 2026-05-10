https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/kremlinden-ermenistana-zelenskiy-tepkisi-aciklama-bekliyoruz-1105629392.html

Kremlin'den Ermenistan'a 'Zelenskiy' tepkisi: Açıklama bekliyoruz

Kremlin'den Ermenistan'a 'Zelenskiy' tepkisi: Açıklama bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya, Ermenistan’ın ev sahipliği yaptığı zirvede Zelenskiy'in Moskova'yı hedef alan açıklamalarına sessiz kalınmasını anormal olarak nitelendirerek Erivan... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T17:17+0300

2026-05-10T17:17+0300

2026-05-10T17:17+0300

dünya

haberler

avrupa

ermenistan

rusya

erivan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

avrupa birliği

ab

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Vladimir Zelenskiy'in Rusya karşıtı ifadeler kullanmasına imkan tanınmasını eleştirdi.Zelenskiy’in zirvede 9 Mayıs geçit töreni sırasında Moskova'yı İHA'larla vurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Elbette her şeye rağmen bazı açıklamalar beklerdik" diyerek Ermenistan'ın bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.Ermenistan’ın farklı yönlerde bağlarını geliştirme hakkına saygı duyduklarını belirten Peskov, ancak Erivan yönetiminin bizzat Rusya karşıtı bir tutum takınmamasının Moskova için temel öncelik olduğunu vurguladı. Ermeni liderliğinden bu söylemleri dengeleyecek herhangi bir beyan gelmediğine dikkat çeken Sözcü, "Burada ek bir analiz alanı açılıyor" ifadelerini kullandı.Putin'den çağrı gelmiştiYaşanan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan yönetimine yönelik Avrupa Birliği (AB) veya Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında bir tercih yapması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.Putin, Ermenistan'ın ortaklarını seçme hakkına sahip olduğunu ancak her iki gümrük birliğinde birden bulunmanın teknik olarak imkansız olduğunu defalarca dile getirmişti.Konunun bir sonraki AEB zirvesinde görüşülmesini öneren Rus lider, Ermenistan'ın tarım, göç ve gümrük vergileri gibi alanlarda bu birlik sayesinde önemli avantajlar elde ettiğini hatırlatarak kararın geciktirilmemesi gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/usakov-kiev-er-ya-da-gec-birliklerini-donbasstan-cekecek-1105626974.html

ermenistan

rusya

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, avrupa, ermenistan, rusya, erivan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, dmitriy peskov