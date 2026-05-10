Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/karsiyaka-son-saniye-basketiyle-ligde-kaldi-52-yillik-seri-devam-ediyor-1105630888.html
Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı: 52 yıllık seri devam ediyor
Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı: 52 yıllık seri devam ediyor
Sputnik Türkiye
Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en kritik haftasında son saniye basketiyle aldığı galibiyetle kümede kalmayı başardı. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T20:26+0300
2026-05-10T20:26+0300
spor
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
basket
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
avrupa basketbol şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105630727_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_b1bec2bd6223ec4153f4699da3b871f5.jpg
İzmir temsilcisi Karşıyaka Basketbol, normal sezonun son haftasında sahasında Bursaspor Basketbol'la karşı karşıya geldi.Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Karşıyaka, son saniyelerde bulduğu basketle rakibini 84-82 mağlup etti. Karşıyaka, taraftarı önünde aldığı kritik galibiyetle Basketbol Süper Ligi’ndeki 52 yıllık kesintisiz serisini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/fenerbahce-kadin-futbolunda-ilk-kez-sampiyon-oldu-1105628209.html
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0a/1105630727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61101dadc91e0694d450048fbc15eafe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), avrupa basketbol şampiyonası
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), avrupa basketbol şampiyonası

Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı: 52 yıllık seri devam ediyor

20:26 10.05.2026
© AA / Lokman İlhanKarşıyaka-Bursaspor
Karşıyaka-Bursaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en kritik haftasında son saniye basketiyle aldığı galibiyetle kümede kalmayı başardı.
İzmir temsilcisi Karşıyaka Basketbol, normal sezonun son haftasında sahasında Bursaspor Basketbol'la karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Karşıyaka, son saniyelerde bulduğu basketle rakibini 84-82 mağlup etti.
Karşıyaka, taraftarı önünde aldığı kritik galibiyetle Basketbol Süper Ligi’ndeki 52 yıllık kesintisiz serisini sürdürdü.
Fenerbahçe ArsaVev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2026
SPOR
Fenerbahçe, kadın futbolunda ilk kez şampiyon oldu
16:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала