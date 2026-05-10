Fenerbahçe, kadın futbolunda ilk kez şampiyon oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Prolift Giresun Sanayispor'u deplasmanda 7-0 mağlup eden Fenerbahçe ArsaVev, bitime iki hafta kala...
2026-05-10T16:17+0300
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Prolift Giresun Sanayispor’u deplasmanda 7-0 mağlup eden Fenerbahçe ArsaVev, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe ArsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Prolift Giresun Sanayispor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 5-0 önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında da iki gol bularak sahadan farklı galip ayrıldı.
Tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.