Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de şimdiye kadar hantavirüs vakası tespit edilmediğini, süreci titizlikle takip ettiklerini duyurdu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T14:49+0300

2026-05-08T14:54+0300

Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs'le ilgili açıklama yapıldı. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken 'Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediği' duyuruldu.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtildi. Henüz pozitif vaka tespit edilmemiştirYapılan açıklamada, "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.

