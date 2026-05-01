Avrupa devleri devrede: Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euro istedi
Real Madrid başta olmak üzere Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus'un Victor Osimhen'i takibe aldığı belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı golcü için 150... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T20:18+0300
20:14 01.05.2026 (güncellendi: 20:18 01.05.2026)
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili transfer söylentileri artarken, oyuncu sarı-kırmızılı kulübe bağlılığını bir kez daha dile getirdi.
Osimhen yaptığı açıklamada, “Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum, ailem de burada kendini çok mutlu hissediyor. Bu kulüp; aile, sevgi, birlik ve saygıyı temsil ediyor. Yolumun Galatasaray'la kesiştiği için Tanrı’ya şükrediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Osimhen’in sergilediği yüksek performans, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini harekete geçirdi. İspanya basınına göre; Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus Nijeryalı yıldızı yakından takip ediyor.
Galatasaray ise Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.