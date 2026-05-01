Avrupa devleri devrede: Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euro istedi
Real Madrid başta olmak üzere Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus'un Victor Osimhen'i takibe aldığı belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı golcü için 150...
2026-05-01T20:14+0300
2026-05-01T20:18+0300
20:14 01.05.2026 (güncellendi: 20:18 01.05.2026)
Real Madrid başta olmak üzere Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus'un Victor Osimhen'i takibe aldığı belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı golcü için 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili transfer söylentileri artarken, oyuncu sarı-kırmızılı kulübe bağlılığını bir kez daha dile getirdi.
Osimhen yaptığı açıklamada, “Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum, ailem de burada kendini çok mutlu hissediyor. Bu kulüp; aile, sevgi, birlik ve saygıyı temsil ediyor. Yolumun Galatasaray'la kesiştiği için Tanrı’ya şükrediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Osimhen’in sergilediği yüksek performans, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini harekete geçirdi. İspanya basınına göre; Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus Nijeryalı yıldızı yakından takip ediyor.
Galatasaray ise Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
