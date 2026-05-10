https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/emniyet-mudurlugunden-cakarli-arac-paylasimiyla-ilgili-aciklama-sahis-adina-duzenlenmis-gecis-1105631543.html
Emniyet Müdürlüğü'nden 'çakarlı araç' paylaşımıyla ilgili açıklama: 'Şahıs adına düzenlenmiş geçiş üstünlüğü yoktur'
Emniyet Müdürlüğü'nden 'çakarlı araç' paylaşımıyla ilgili açıklama: 'Şahıs adına düzenlenmiş geçiş üstünlüğü yoktur'
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan paylaşım sonrası şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını ve... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T22:56+0300
2026-05-10T22:56+0300
2026-05-10T22:58+0300
çakar
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090013708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f1f9a1370ec9cb8f65bc3e282d6e1a2.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medyada paylaştığı çakarlı araç görüntülerine ilişkin bir bilgilendirmede bulundu."Çakar tertibatı bulunan araç içinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği ve 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.Açıklamada "Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/istanbulda-jet-ski-kazasi-1-olu-1-yarali-1105631411.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090013708_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3f7a3cbd16023d5da586fd7a6168a04c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çakar, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sosyal medya
çakar, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sosyal medya
Emniyet Müdürlüğü'nden 'çakarlı araç' paylaşımıyla ilgili açıklama: 'Şahıs adına düzenlenmiş geçiş üstünlüğü yoktur'
22:56 10.05.2026 (güncellendi: 22:58 10.05.2026)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan paylaşım sonrası şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını bildiren bir açıklama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medyada paylaştığı çakarlı araç görüntülerine ilişkin bir bilgilendirmede bulundu.
"Çakar tertibatı bulunan araç içinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği ve 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada "Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır" denildi.