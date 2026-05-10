https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/emniyet-mudurlugunden-cakarli-arac-paylasimiyla-ilgili-aciklama-sahis-adina-duzenlenmis-gecis-1105631543.html

Emniyet Müdürlüğü'nden 'çakarlı araç' paylaşımıyla ilgili açıklama: 'Şahıs adına düzenlenmiş geçiş üstünlüğü yoktur'

Emniyet Müdürlüğü'nden 'çakarlı araç' paylaşımıyla ilgili açıklama: 'Şahıs adına düzenlenmiş geçiş üstünlüğü yoktur'

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan paylaşım sonrası şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını ve... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T22:56+0300

2026-05-10T22:56+0300

2026-05-10T22:58+0300

çakar

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090013708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f1f9a1370ec9cb8f65bc3e282d6e1a2.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı'nın sosyal medyada paylaştığı çakarlı araç görüntülerine ilişkin bir bilgilendirmede bulundu."Çakar tertibatı bulunan araç içinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği ve 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.Açıklamada "Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/istanbulda-jet-ski-kazasi-1-olu-1-yarali-1105631411.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çakar, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sosyal medya