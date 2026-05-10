Dua Lipa'dan teknoloji devine 15 milyon dolarlık telif davası
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafının izinsiz şekilde reklam kampanyalarında kullanıldığı gerekçesiyle Samsung hakkında 15 milyon dolarlık dava açtı. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T21:12+0300
Samsung’un Dua Lipa’nın fotoğrafını televizyon kutuları ve reklam materyallerinde izinsiz kullandığı öne sürüldü.30 yaşındaki şarkıcının avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, sanatçının yüzünün bilgisi dışında küresel çapta yürütülen bir pazarlama kampanyasında yer aldığı belirtilerek, “Dua Lipa bu kullanıma izin vermedi ve vermeyecekti” ifadelerine yer verildi.İddiaya göre şirket, 2025 yılının başından itibaren şarkıcının 2024’te Austin City Limits Festivali kulisinde çekilen fotoğrafını televizyon satışlarında kullanmaya başladı. Sanatçının durumu fark ettikten sonra kullanımın durdurulmasını talep ettiği ancak Samsung’un bu çağrıya olumlu yanıt vermediği belirtildi. Dua Lipa’nın hukuk ekibi, Samsung’u telif hakkı ihlali, kişilik haklarının ihlali ve yanıltıcı reklam yapmakla suçladı. Ünlü şarkıcı, en az 15 milyon dolar tazminatla şirketin kampanyadan elde ettiği gelirlerin kendisine ödenmesini talep ediyor.
