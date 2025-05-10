https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/muzik-dunyasi-ayakta-dua-lipa-sir-elton-john-dahil-400-sanatci-telif-savasi-baslatti-1096114923.html
Müzik dünyası ayakta: Dua Lipa, Sir Elton John dahil 400 sanatçı 'telif savaşı' başlattı
Müzik dünyası ayakta: Dua Lipa, Sir Elton John dahil 400 sanatçı 'telif savaşı' başlattı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de sanat dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek hükümete açık mektup yazdılar. Bazı yapay zeka şirketlerinin eserlerini izinsiz bir şekilde... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T14:57+0300
2025-05-10T14:57+0300
2025-05-10T14:57+0300
yaşam
elton john
dua lipa
ian mckellen
i̇ngiltere
yapay zeka
telif hakkı davası
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İngiltere'nin müzik ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, yapay zekanın telifli içerikleri izinsiz kullanmasına karşı seslerini yükseltti. Aralarında Dua Lipa, Sir Elton John, Sir Ian McKellen, Florence Welch ve Paul McCartney gibi yıldızların da bulunduğu 400’den fazla sanatçı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a açık mektup yazarak, telif haklarını koruyacak net ve bağlayıcı yasal düzenlemeler talep etti.Sanatçılar, yapay zeka şirketlerinin eserleri izinsiz şekilde tarayıp öğrenme verisi olarak kullanmasını “sessizce yapılan bir gasp” olarak nitelendirdi. Mektupta, hükümetin bu duruma göz yummasının, İngiltere'nin yaratıcı sektörüne hem ekonomik hem de kültürel zarar vereceği uyarısı yapılıyor.Bu çağrı, şu sıralar İngiltere Parlamentosu’nda görüşülen Veri (Kullanım ve Erişim) Yasa Tasarısı’na bir ek madde getirilmesini de içeriyor. Önerilen değişiklik, yapay zeka geliştiricilerinin kullandıkları içeriklerin şeffaf biçimde açıklanmasını ve eser sahiplerinden önceden izin alınmasını zorunlu kılıyor.Bu durum, sanatçıların yapay zekaya karşı haklarını aramalarının ilk örneği değil. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, ünlülerin görüntü ve seslerinin izinsiz kullanımında artış gözlemleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html
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elton john, dua lipa, ian mckellen, i̇ngiltere, yapay zeka, telif hakkı davası
elton john, dua lipa, ian mckellen, i̇ngiltere, yapay zeka, telif hakkı davası
Müzik dünyası ayakta: Dua Lipa, Sir Elton John dahil 400 sanatçı 'telif savaşı' başlattı
İngiltere'de sanat dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek hükümete açık mektup yazdılar. Bazı yapay zeka şirketlerinin eserlerini izinsiz bir şekilde kullanmalarının yasaklanması gerektiğini savunan 400'den fazla sanatçı, yeni yasal düzenlemeler talep etti.
İngiltere'nin müzik ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, yapay zekanın telifli içerikleri izinsiz kullanmasına karşı seslerini yükseltti. Aralarında Dua Lipa, Sir Elton John, Sir Ian McKellen, Florence Welch ve Paul McCartney gibi yıldızların da bulunduğu 400’den fazla sanatçı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a açık mektup yazarak, telif haklarını koruyacak net ve bağlayıcı yasal düzenlemeler talep etti.
Sanatçılar, yapay zeka şirketlerinin eserleri izinsiz şekilde tarayıp öğrenme verisi olarak kullanmasını “sessizce yapılan bir gasp” olarak nitelendirdi. Mektupta, hükümetin bu duruma göz yummasının, İngiltere'nin yaratıcı sektörüne hem ekonomik hem de kültürel zarar vereceği uyarısı yapılıyor.
Bu çağrı, şu sıralar İngiltere Parlamentosu’nda görüşülen Veri (Kullanım ve Erişim) Yasa Tasarısı’na bir ek madde getirilmesini de içeriyor. Önerilen değişiklik, yapay zeka geliştiricilerinin kullandıkları içeriklerin şeffaf biçimde açıklanmasını ve eser sahiplerinden önceden izin alınmasını zorunlu kılıyor.
Bu durum, sanatçıların yapay zekaya karşı haklarını aramalarının ilk örneği değil. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, ünlülerin görüntü ve seslerinin izinsiz kullanımında artış gözlemleniyor.