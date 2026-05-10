https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/bilim-insanlarindan-uyari-antarktika-beklenenden-hizli-eriyor-1105622667.html

Bilim insanlarından uyarı: Antarktika beklenenden hızlı eriyor

Bilim insanlarından uyarı: Antarktika beklenenden hızlı eriyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, Antarktika’daki dev buz tabakalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya koydu. Bilim insanları bunun deniz... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T10:52+0300

2026-05-10T10:52+0300

2026-05-10T10:52+0300

yaşam

antarktika

erime

buzulların erimesi

deniz seviyesi

buzul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094214189_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_a1ed20b2a29f671bfaf0ac724f7c634d.jpg

Norveç’teki iC3 Polar Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırma, Antarktika’daki dev buz tabakalarının altında oluşan kanalların sıcak okyanus suyunu hapsettiğini ve buzların alt kısmını hızla erittiğini gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durum, küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebilir.Sıcak su buzların altında hapsoluyorAraştırma, Doğu Antarktika’daki Fimbulisen bölgesinde yürütüldü.Bilim insanları, buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi kat kat hızlandırdığını belirledi.IC3 Polar Araştırma Merkezi’nden araştırmanın baş yazarı Tore Hattermann, "Buzların altındaki yapı pasif değil. Sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor" dedi.Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açabiliyor.Deniz seviyeleri daha hızlı yükselebilirBilim insanları, buz tabakalarının zayıflamasının arkasındaki kara buzullarının okyanusa daha hızlı kaymasına neden olabileceğini söylüyor.Bu durumun ise küresel deniz seviyesinin daha hızlı yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor.Araştırmanın ortak yazarlarından Qin Zhou, "Normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar ayrıca mevcut iklim modellerinin bu etkiyi tam olarak hesaba katmadığını vurguladı.Bilim insanlarından yeni risk uyarısıAraştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor.Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti.Araştırma ekibi, Antarktika’daki küçük değişimlerin gelecekte kıyı şehirleri üzerinde büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/gunes-sistemi-disindan-gelen-gizemli-misafir-3iatlas-kuyruklu-yildizinda-yabanci-su-kesfedildi-1105595442.html

antarktika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antarktika, erime, buzulların erimesi, deniz seviyesi, buzul