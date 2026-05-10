https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/bakanlik-duyurdu-yades-2026-basvurulari-basladi-1105627515.html
Bakanlık duyurdu: YADES 2026 başvuruları başladı
Bakanlık duyurdu: YADES 2026 başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler için belediyelerden başvuru almaya başladı. 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T15:07+0300
2026-05-10T15:07+0300
2026-05-10T15:07+0300
türki̇ye
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
belediye
yaşlı
yaşlı nüfus
yaşlı kadınlar
en yaşlı erkek
yaşlı sağlığı
yaşlı aylığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_195db88bee5262997df374242f830691.jpg
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artmasıyla birlikte hizmetlerin çeşitlendirilmesine önem verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES 2026) kapsamında belediyelerin hazırlayacağı projelerin değerlendirileceğini belirtti.Bakan Göktaş, “YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105.6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık” dedi.Belediyeler, proje başvurularını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak valiliklere iletebilecek.Onaylanan projelerin uygulaması belediyeler tarafından yürütülürken, denetim süreçleri valilikler aracılığıyla gerçekleştirilecek. YADES 2026 kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin 26 Haziran’a kadar valiliklere teslim edilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/bakanlik-harekete-gecti-istanbuldaki-yasli-bakim-merkezindeki-goruntuler-tepki-cekti--1105588648.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/08/1055407556_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d7c5a3b9cd2c7fac4443588e1e92e78f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye, belediye, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, en yaşlı erkek, yaşlı sağlığı, yaşlı aylığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye, belediye, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, en yaşlı erkek, yaşlı sağlığı, yaşlı aylığı
Bakanlık duyurdu: YADES 2026 başvuruları başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler için belediyelerden başvuru almaya başladı.
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artmasıyla birlikte hizmetlerin çeşitlendirilmesine önem verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES 2026) kapsamında belediyelerin hazırlayacağı projelerin değerlendirileceğini belirtti.
Bakan Göktaş, “YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105.6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık” dedi.
Belediyeler, proje başvurularını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak valiliklere iletebilecek.
Onaylanan projelerin uygulaması belediyeler tarafından yürütülürken, denetim süreçleri valilikler aracılığıyla gerçekleştirilecek. YADES 2026 kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin 26 Haziran’a kadar valiliklere teslim edilmesi gerekiyor.