İstanbul'daki yaşlı bakım merkezindeki görüntüler tepki çekti: Kurum müdürü de dahil 4 kişi gözaltında

İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde yaşlı insanlara şiddet uygulandığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çekilen hastalara şiddet uygulandığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'ivedilikle teftiş' başlatıldığı belirtilirken "Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır" denildi. Olayla ilgili kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.Görüntüler büyük tepki çekti Yaşlı bakım evinde kalan hasta ve yaşlı insanlara yönelik kurum çalışanlarının şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı insanların yere düşürüldükleri, şiddet uygulandığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ivedilikle teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." Kurum müdürü ve 3 kişi gözaltına alındıOlaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındığı belirtildi.

