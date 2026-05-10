Bakan Yumaklı: Türkiye’ye yapay et giremez
11:18 10.05.2026 (güncellendi: 11:46 10.05.2026)
© Ömer Faruk YalçınTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
© Ömer Faruk Yalçın
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin devam ettiğini belirterek hayvan arzının yeterli olduğunu söyledi. Yumaklı, yapay et tartışmalarıyla ilgili ise "Yapay et Türkiye'ye giremez" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı öncesi denetimlerin başladığını ve vatandaşların kurbanlıkları "TarımCebimde" uygulaması üzerinden küpe numarasıyla sorgulayabileceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu an için hayvan arzında da sorun olmadığını ifade etti.
Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Tarım İşletmesi tesisinde gazetecilere yaptığı açıklamada yapay etle ilgili iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu:
Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Zaman zaman bu konuda dezenformasyon yapıldığına şahit oluyoruz. Ben bu konuyu defalarca açıkladım. Sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isterim, yapay et Türkiye'ye giremez.
Sosyal medyada bir süredir Türkiye’de ‘yapay et üretilecek’ iddiaları bulunuyor.
Yapay et nedir? Yapay et (kültür eti), hayvanlardan alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla üretilen hücresel tarım ürünü.
Gübrede savaş etkisi var mı?
Stok güçlendirici tedbirler sayesinde gübrede savaş kaynaklı bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu:
Ticaret Bakanlığımızla koordineli şekilde gübre ile alakalı bazı dış ticaret tedbirleri ve gümrük vergisi indirimleri gibi önlemler aldık. Ayrıca yaklaşık 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin üretimine yeniden izin verdik. Önümüzdeki ekim dönemlerinde üreticilerimizin sıkıntı yaşamaması adına bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Gübre tedariği konusunda alternatif pazar arayışlarımızda da son aşamaya geldik.