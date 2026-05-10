ABD’deki kısmi kapanma Dünya Kupası için güvenlik hazırlıklarını aksattı
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, İç Güvenlik Bakanlığındaki 76 günlük kısmi kapanma nedeniyle yaşanan fon aksaklıklarının 2026 Dünya Kupası güvenlik... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Bakanlık içinde süren ve 76 günün ardından son bulan kısmi kapanma nedeniyle fonlardaki aksamanın, 2026 Dünya Kupası kapsamındaki güvenlik hazırlıklarını 'zorlaştırdığını' belirtti.Mullin, Missouri eyaletindeki Kansas kentinde düzenlenen basın toplantısında 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Haziran'daki 2026 Dünya Kupası maçları için Bakanlığın güvenliği sağlayabileceğini ancak kısmi kapanma nedeniyle fonlardaki aksamanın maçlarda güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmaları 'zorlaştırdığını' belirten Mullin, "Bu güvenlik önlemlerini henüz alamadık ve ilk maç 11 Haziran'da" dedi.Kısmi kapanma etkisi tartışılıyorMullin, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkililerinin konaklaması gibi organizasyonların uzun sürdüğünü ve hala yapılacak çok iş olduğunu belirterek, kısmi kapanmadan sorumlu tuttuğu Demokrat partilileri bu süreci tehlikeye atmakla suçladı.Bakanlığa bağlı olan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill de martta yaptığı açıklamada TSA çalışanlarının istifa etmesinin 2026 Dünya Kupası hazırlığı için ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.Mullin, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada DHS'ye fon sağlayan bütçe tasarısının imzalanmasıyla 76 gün süren kısmi kapanmanın sona erdiğini bildirmişti.Bakanlıkta 76 günlük kısmi kapanmaABD İç Güvenlik Bakanlığındaki kısmi kapanma, göçmen politikaları ve sınır güvenliği bütçesi üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanmıştı. Cumhuriyetçiler ile Demokratların, özellikle sınır güvenliği kurumlarına ayrılacak fon konusunda uzlaşamaması ve bütçenin Kongre’den geçmemesi üzerine Bakanlığın bazı faaliyetleri yaklaşık 76 gün boyunca aksadı. Sürecin havaalanı güvenliği ve kamu hizmetleri üzerinde etkiler yarattığı belirtilmişti.
