Uşakov: Ukrayna'da ateşkes 11 Mayıs'a kadar, umarız Trump Kiev'i disipline eder

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukrayna ile 11 Mayıs'a kadar sürecek bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını, Moskova'nın ateşkesin uygulanması... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T17:25+0300

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de bir araya gelme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Trump, 14-15 Mayıs'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'i ziyaret edecek. Uşakov, gazetecilerin bu ziyaret sırasında bir Putin-Trump görüşmesi olup olmayacağı sorusuna, "Bence gerçekçi değil" yanıtını verdi.Ateşkes ve esir takasıUşakov, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşmasına da değindi. Rusya’nın Trump’ın girişimiyle Ukrayna ile 9 Mayıs'ta başlayan ve 11 Mayıs gün sonuna kadar sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini belirten Uşakov, "11'ine kadar değil, 11'i de dahil olmak üzere anlaştık" diyerek süreyi netleştirdi. Uşakov, Moskova'nın ateşkesin uygulanması konusunda "Trump'ın Ukrayna tarafını disipline edeceğini" umduğunu söyledi.Ateşkes döneminde "bine bin" formatında bir esir takası yapılması için de anlaşıldığını belirten Uşakov, bunun için hazırlık çalışmalarının gerektiğini vurguladı: "Bugün ilgili birimlerin listeler üzerinde aktif olarak çalışması gerekiyor. Önce bu listeleri oluşturmak, gerçek kişileri bulmak ve sonra anlaşmak gerekiyor. Ardından fiziksel takas başlayabilir. Bütün bunlar zaman alır."Putin-Zelenski GörüşmesiSlovakya Başbakanı Robert Fico’nun Putin’e Zelenskiy’den bir mesaj getirebileceği yönündeki haberlere de değinen Uşakov, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini hatırlattı. Uşakov, "Bunlar eski sinyaller. Devlet Başkanımız birkaç kez 'Eğer istiyorsa, buyursun Moskova'yı arasın. Biz onu kabul etmeye, müzakere etmeye hazırız. Neden aracılarla mesaj gönderip sonra her şeyi havada bırakıyor?' dedi" ifadelerini kullandı

yuriy uşakov, rusya, ukrayna, ateşkes, donald trump, abd, esir takası, çin, şi cinping, robert fico, vladimir zelenskiy, moskova