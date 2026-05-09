Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-fico-gorusmesi-bitti-ukrayna-konusu-gorusuldu-1105614368.html
Putin-Fico görüşmesi bitti: Ukrayna konusu görüşüldü
Putin-Fico görüşmesi bitti: Ukrayna konusu görüşüldü
Sputnik Türkiye
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında 1.5 saatten fazla süren görüşme bitti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T15:31+0300
2026-05-09T15:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
slovakya
kremlin
vladimir putin
yuriy uşakov
robert fico
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105614210_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_64b890011d2603cdb62aa26ce8008402.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki ülke liderinin görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alındığını bildirdi.Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Birçok diğer konu arasında Ukrayna konusu da değerlendirildi” ifadesini kullandı.Fico’nun, geçtiğimiz günlerde Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdiğini aktaran Rus yetkili, “Zelenskiy ona, Rusya-Ukrayna bağlamındaki mevcut duruma ilişkin kendi değerlendirmelerini dile getirdi” dedi.Uşakov, “Zelenskiy onun aracılığıyla hiçbir mesaj iletmedi... Ortada hiçbir mesaj yok” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-slovakya-basbakani-ficoyu-kremlinde-kabul-etti-1105613910.html
rusya
slovakya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105614210_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_35ce869867587cebecd548974488743a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, slovakya, kremlin, vladimir putin, yuriy uşakov, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, slovakya, kremlin, vladimir putin, yuriy uşakov, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy

Putin-Fico görüşmesi bitti: Ukrayna konusu görüşüldü

15:31 09.05.2026 (güncellendi: 15:33 09.05.2026)
© Sputnik / Gavriil GrigorovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında Kremlin'de bir görüşme düzenlendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında Kremlin'de bir görüşme düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Abone ol
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında 1.5 saatten fazla süren görüşme bitti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki ülke liderinin görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alındığını bildirdi.
Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Birçok diğer konu arasında Ukrayna konusu da değerlendirildi” ifadesini kullandı.
Fico’nun, geçtiğimiz günlerde Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdiğini aktaran Rus yetkili, “Zelenskiy ona, Rusya-Ukrayna bağlamındaki mevcut duruma ilişkin kendi değerlendirmelerini dile getirdi” dedi.
Uşakov, “Zelenskiy onun aracılığıyla hiçbir mesaj iletmedi... Ortada hiçbir mesaj yok” diye kaydetti.
Rusya lideri Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
DÜNYA
Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti
14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала