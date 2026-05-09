Putin-Fico görüşmesi bitti: Ukrayna konusu görüşüldü
Kremlin'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında 1.5 saatten fazla süren görüşme bitti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T15:33+0300
Putin-Fico görüşmesi bitti: Ukrayna konusu görüşüldü
15:31 09.05.2026 (güncellendi: 15:33 09.05.2026)
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Slovakya Başbakanı Robert Fico arasında 1.5 saatten fazla süren görüşme bitti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki ülke liderinin görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alındığını bildirdi.
Uşakov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Birçok diğer konu arasında Ukrayna konusu da değerlendirildi” ifadesini kullandı.
Fico’nun, geçtiğimiz günlerde Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdiğini aktaran Rus yetkili, “Zelenskiy ona, Rusya-Ukrayna bağlamındaki mevcut duruma ilişkin kendi değerlendirmelerini dile getirdi” dedi.
Uşakov, “Zelenskiy onun aracılığıyla hiçbir mesaj iletmedi... Ortada hiçbir mesaj yok” diye kaydetti.