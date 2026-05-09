Trump: Bu gece bir mektup alacağım söyleniyor, bakalım nasıl olacak
ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”nin yeniden devreye alınmasının şu an gündemlerinde olmadığını ABD’nin elinde farklı alternatifler bulunduğunu... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T03:28+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'ın barış önerilerine yakında yanıt vereceğini söyledi.
Trump, Tahran'dan bir yanıt alıp almadığı sorulduğunda gazetecilere, "Bu gece bir mektup alacağım söyleniyor. Bakalım nasıl olacak" dedi.
Ayrıca Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yollarının olduğunu söyledi.
Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
İşlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden Özgürlük Projesi'ne dönebileceklerini belirteren Trump, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." dedi.