Trump: Bu gece bir mektup alacağım söyleniyor, bakalım nasıl olacak

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi”nin yeniden devreye alınmasının şu an gündemlerinde olmadığını ABD’nin elinde farklı alternatifler bulunduğunu... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T03:28+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'ın barış önerilerine yakında yanıt vereceğini söyledi.Trump, Tahran'dan bir yanıt alıp almadığı sorulduğunda gazetecilere, "Bu gece bir mektup alacağım söyleniyor. Bakalım nasıl olacak" dedi.Ayrıca Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yollarının olduğunu söyledi.İşlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden Özgürlük Projesi'ne dönebileceklerini belirteren Trump, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." dedi.

