Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump teklif etti, açıkladı: Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi 11 Mayıs'a uzatıldı
ABD Başkanı Donald Trump, kendi talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce açıkladığı ateşkesin 11 Mayıs'a uzatıldığını ve ateşkesin esir takasını... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
22:09 08.05.2026
ABD Başkanı Donald Trump, kendi talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce açıkladığı ateşkesin 11 Mayıs'a uzatıldığını ve ateşkesin esir takasını da içerdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Rusya ile Ukrayna arasında üç günlük ateşkes ve esir takası olacağını duyurdu. Trump, ateşkesin çatışmanın 'sonunun başlangıcı' olmasını umduğunu ifade ederken, çözüm müzakerelerinin sürdüğünü de ekledi.
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük (9, 10 ve 11 Mayıs) bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden 1000 mahkumun takas edilmesini içerecektir. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'nin bunu kabul etmesinden dolayı çok minnettarım. Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur.

Putin ateşkes ilan etmişti

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri operasyon bölgesi için 8–10 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girmişti.
İlan edilen ateşkes sırasında Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs gece yarısından bu yana Ukrayna tarafından 1.365’ten fazla ihlal kaydedildiğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca, Ukrayna rejiminin 9 Mayıs’ta Moskova’daki Zafer Günü geçit törenini engellemeye çalışması halinde Rusya'nın Kiev’in merkezini vurulabileceği konusunda uyardı.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın ateşkes ihlali 1630 oldu
