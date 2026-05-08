Trump teklif etti, açıkladı: Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi 11 Mayıs'a uzatıldı

Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük (9, 10 ve 11 Mayıs) bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.



Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden 1000 mahkumun takas edilmesini içerecektir. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'nin bunu kabul etmesinden dolayı çok minnettarım. Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur.