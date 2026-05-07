Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK prim borçlarında taksit süresi 72 aya çıkacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Meclis'e verilen kanun teklifine göre, SGK'ya olan... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
15:46 07.05.2026 (güncellendi: 16:23 07.05.2026)
© AA / Fatih KurtÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AA / Fatih Kurt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Meclis'e verilen kanun teklifine göre, SGK'ya olan borçlarda tescil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Bakan Işıkhan, "Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi.

36 aydan 72 aya çıkacak

Ankara'da düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun çalıştayına katılan Bakan Işıkhan SGK prim borçlarını da ilgilendiren bir düzenlemeyi paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımı düşünüyorum. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum."
