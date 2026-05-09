Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Verşinin'den Zafer Günü konuşması: 'Gözlerde yaşlarla kutlanan bayram'

En önemlisini söylemek istiyorum. Bu, vatanımızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizm belasından kurtaran herkese anma ve minnettarlık borcumuzu ödediğimiz bir bayramdır. Her geçen gün, Sovyet halkının ve bizimle birlikte faşizme karşı savaşan tüm halkların kahramanlığı, bugünkü nesilleri için daha anlamlı ve anlaşılır hale geliyor.

Bu bayrağı, bu kıvılcımları gelecek nesillere aktarmak bizim için son derece önemlidir. İşte bu yüzden bugün çocukların bizimle olması çok önemlidir. Şüphesiz ki, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz var.

Bugün, halklarımıza Zaferi, özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlayan herkese saygımızı sunarken, hayatını kaybedenleri özel bir hüzünle anıyoruz. Şehitlerin sayısı çok fazla. Sovyetler Birliği'nde, Vatanımızda ve Sovyetler Birliği'nin kardeş halkları arasında hiçbir aile, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın o zorluklarından ve kayıplarından kaçınamadı.