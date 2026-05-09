Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Verşinin'den Zafer Günü konuşması: 'Gözlerde yaşlarla kutlanan bayram'
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Verşinin 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Ankara'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T18:07+0300
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin yaptığı konuşmasında, bugünün özel bir ehemmiyete sahip olduğunun altını çizerek, "Bu, şanlı başarıların günü, bazen zorlu sınavlarla bedeli ödenen kazanımların ve zaferlerin bayramı. Ve elbette, Zafer Bayramı özel bir öneme sahiptir. Çünkü bu, birliğin bayramıdır. Bu birliği bugün buraya gelirken hissettik. Anavatanımızdan, Moskova'dan gelen haberleri izlerken bu birliğin bayramını hissediyoruz" cümlelerini kaydetti.
Verşinin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
En önemlisini söylemek istiyorum. Bu, vatanımızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizm belasından kurtaran herkese anma ve minnettarlık borcumuzu ödediğimiz bir bayramdır. Her geçen gün, Sovyet halkının ve bizimle birlikte faşizme karşı savaşan tüm halkların kahramanlığı, bugünkü nesilleri için daha anlamlı ve anlaşılır hale geliyor.
Bu bayrağı, bu kıvılcımları gelecek nesillere aktarmak bizim için son derece önemlidir. İşte bu yüzden bugün çocukların bizimle olması çok önemlidir. Şüphesiz ki, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz var.
Bugün, halklarımıza Zaferi, özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlayan herkese saygımızı sunarken, hayatını kaybedenleri özel bir hüzünle anıyoruz. Şehitlerin sayısı çok fazla. Sovyetler Birliği'nde, Vatanımızda ve Sovyetler Birliği'nin kardeş halkları arasında hiçbir aile, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın o zorluklarından ve kayıplarından kaçınamadı.
'Gözlerde yaşlarla kutlanan bayram'
9 Mayıs Zafer Günü'nün gözlerde yaşlarla kutlanan bir bayram olduğuna işaret eden Verşinin, "Elbette bu Zaferi bugün gece gündüz pekiştirmek gerekiyor ve hepimiz bunun için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde olduğu gibi Antalya, Trabzon ve İstanbul'da da aynı heyecan verici buluşmalar gerçekleşiyor. Yıllar önce yaşananlara değer veren tüm vatandaşlarımızın katılımından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür buluşmalardan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.
Verşinin konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Bu bağlamda, bugün buraya gelenlere, Zafer Gönüllülerine, yurttaşlarımıza ve Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinin çalışamlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yaptığımız şey, bir araya gelmemiz, ruhumuzun, kalbimizin ve aklımızın içten bir dürtüsüdür. Bu ateşi, bu dürtüyü koruyalım.
Bu bayram, 'gözlerde yaşlarla kutlanan bayram', halkımızın gurur kaynağı olan bayram vesilesiyle, bu zor durumda hepimize büyük başarılar ve sağlık diliyorum. Birliğimiz, dayanıklılığımız ve cesaretimize çok şey bağlıdır; bunlardan biri de, yıllar önce faşizme karşı kazanılan zafer sırasında aldığımız bayrağı gelecek nesillere devretmektir.