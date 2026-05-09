BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Fransız siyasetçi Melenchon: Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılacak
Fransız siyasetçi Melenchon, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO’dan çekileceğini belirterek NATO’yu 'ABD vesayeti' olarak tanımladı. Melenchon... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
17:42 09.05.2026
Fransız siyasetçi Melenchon, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO’dan çekileceğini belirterek NATO’yu 'ABD vesayeti' olarak tanımladı. Melenchon, 'ittifaktan uzak durmanın' Fransa’nın tarihi çizgisi olduğunun da altını çizdi.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi.
Melenchon açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Eğer Cumhurbaşkanı olursam, Fransa NATO'dan ayrılır. NATO yalnızca bir şeye yarar: Bizi Amerika Birleşik Devletleri'nin vesayeti altına sokmak. NATO'dan uzak durmak, Fransa'nın tarihi çizgisidir. Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk. 2007'de Bay Sarkozy'den önce, hiç kimse NATO'nun entegre komutanlığına yeniden katılmayı düşünmemişti. Bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız.

ABD ve İsrail'e karşı 'ret cephesi'

Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Melenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve İsrail’e karşı başka ülkelerle birlikte 'bir ret cephesi' oluşturacağını söyledi.
Bu 'ret cephesini' oluşturmak için öncelikle, Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi 'ABD’nin stratejisini reddeden' Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Melenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.
Melenchon açıklamasında, “Bir de Asya’dan gelen, bu savaşı duymak bile istemeyen ülkeler var. Bunlar bir anlamda güçlenmiş hisseder ve bir dayanak noktası kazanmış olurlardı" dedi.
