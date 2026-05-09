Fransız siyasetçi Melenchon: Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılacak

Fransız siyasetçi Melenchon, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO'dan çekileceğini belirterek NATO'yu 'ABD vesayeti' olarak tanımladı. Melenchon... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T17:42+0300

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi.Melenchon açıklamasında şu cümleleri kaydetti:ABD ve İsrail'e karşı 'ret cephesi'Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Melenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve İsrail’e karşı başka ülkelerle birlikte 'bir ret cephesi' oluşturacağını söyledi.Bu 'ret cephesini' oluşturmak için öncelikle, Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi 'ABD’nin stratejisini reddeden' Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Melenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.Melenchon açıklamasında, “Bir de Asya’dan gelen, bu savaşı duymak bile istemeyen ülkeler var. Bunlar bir anlamda güçlenmiş hisseder ve bir dayanak noktası kazanmış olurlardı" dedi.

