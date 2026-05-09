https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-rusyalaos-ticaret-hacmi-bir-yilda-ikiye-katlandi-1105616350.html

Putin: Rusya-Laos ticaret hacmi bir yılda ikiye katlandı

Putin: Rusya-Laos ticaret hacmi bir yılda ikiye katlandı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacminin 2024’e kıyasla 2025’te iki katına... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T18:05+0300

2026-05-09T18:05+0300

2026-05-09T18:08+0300

dünya

vladimir putin

thongloun sisoulith

rusya

laos

moskova

kremlin

büyük vatanseverlik savaşı

zafer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098280307_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_8e6578dd7a19b8b2868342a79e1047e0.png

Putin, 1941–1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 81. yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.Putin, “İkili ticaretimizde olumlu bir dinamik gözlemliyoruz. Geçen yılın sonuçlarına göre, ticaret hacmi 2024’e kıyasla iki katına çıktı. Toplam hacim şimdilik mütevazı olsa da genel olarak iyi bir ivme yakaladık” dedi.Rus lider, hükümetlerarası komisyonun çalışmalarının da ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-kremlinde-malezya-krali-sultan-ibrahim-ile-bir-araya-geldi-1105615580.html

rusya

laos

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, thongloun sisoulith, rusya, laos, moskova, kremlin, büyük vatanseverlik savaşı, zafer