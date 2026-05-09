https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-rusyalaos-ticaret-hacmi-bir-yilda-ikiye-katlandi-1105616350.html
Putin: Rusya-Laos ticaret hacmi bir yılda ikiye katlandı
Putin: Rusya-Laos ticaret hacmi bir yılda ikiye katlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacminin 2024’e kıyasla 2025’te iki katına... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T18:05+0300
2026-05-09T18:05+0300
2026-05-09T18:08+0300
dünya
vladimir putin
thongloun sisoulith
rusya
laos
moskova
kremlin
büyük vatanseverlik savaşı
zafer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098280307_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_8e6578dd7a19b8b2868342a79e1047e0.png
Putin, 1941–1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 81. yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.Putin, “İkili ticaretimizde olumlu bir dinamik gözlemliyoruz. Geçen yılın sonuçlarına göre, ticaret hacmi 2024’e kıyasla iki katına çıktı. Toplam hacim şimdilik mütevazı olsa da genel olarak iyi bir ivme yakaladık” dedi.Rus lider, hükümetlerarası komisyonun çalışmalarının da ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-kremlinde-malezya-krali-sultan-ibrahim-ile-bir-araya-geldi-1105615580.html
rusya
laos
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098280307_74:0:1063:742_1920x0_80_0_0_71ad7ea448c2dbbdac07ec9b8fc986de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, thongloun sisoulith, rusya, laos, moskova, kremlin, büyük vatanseverlik savaşı, zafer
vladimir putin, thongloun sisoulith, rusya, laos, moskova, kremlin, büyük vatanseverlik savaşı, zafer
Putin: Rusya-Laos ticaret hacmi bir yılda ikiye katlandı
18:05 09.05.2026 (güncellendi: 18:08 09.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacminin 2024’e kıyasla 2025’te iki katına çıktığını, hükümetlerarası komisyonun çalışmalarının bunda önemli rol oynadığını belirtti.
Putin, 1941–1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 81. yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.
Putin, “İkili ticaretimizde olumlu bir dinamik gözlemliyoruz. Geçen yılın sonuçlarına göre, ticaret hacmi 2024’e kıyasla iki katına çıktı. Toplam hacim şimdilik mütevazı olsa da genel olarak iyi bir ivme yakaladık” dedi.
Rus lider, hükümetlerarası komisyonun çalışmalarının da ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadığını vurguladı.