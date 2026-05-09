Rus ordusu ateşkese uyuyor: Ukrayna ordusu ihlallere devam ediyor
Sputnik Türkiye
2026-05-09T14:11+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, 11 Mayıs’a kadar ilan edilen ateşkes bağlamında, özel askeri harekat bölgesindeki duruma ilişkin günlük bültenini yayınladı.Açıklamada, özel askeri operasyon bölgesindeki tüm Rus birliklerinin, Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı Vladimir Putin’in Zafer Günü'nün 81. yıldönümü vesilesiyle ilan ettiği ateşkesi sıkı sıkıya uygulamaya ve kontrolündeki hat ve mevzilerde kalmaya devam ettiği ifade edildi.Ateşkesin ilan edilmesine rağmen, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordu mevzilerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.Ukrayna ordusunun ayrıca sivil hedeflere de saldırdığını kaydeden Bakanlık, toplamda 8 bin 970 ihlalin kayda geçtiğini belirtti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın saldırılarına simetrik karşılık vermek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, “Rus birlikler, Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemleri, topçu ve havan mevzileri, komuta kontrol merkezleri ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı” dendi.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içerisinde Ukrayna’nın ateşlediği 8 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 467 uçak tipi İHA’yı engelledi.Ayrıca Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hücumbotunun imha edildiği bildirildi.
14:11 09.05.2026 (güncellendi: 14:16 09.05.2026)
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde ateşkese sıkı sıkıya uymaya devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların 8 binden fazla ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.
