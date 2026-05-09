Zaferin teçhizatı: Terminatör tank destek araçlarından hipersonik Avangard füzelerine kadar

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Zafer Günü Geçit Töreni sırasında, Rus Ordusunun taktik birimlerden stratejik nükleer güçlere kadar askeri teçhizat ve... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

Eğitim sahasında, BMPT Terminatör tank destek araçlarının desteğiyle deniz piyadeleri, tahkimatları ele geçirme tatbikatı yapıyor. Güçlü toplar ve tanksavar füzeleriyle donatılmış bu araçlar, tanklarla birlikte çalışarak kentsel çatışmalarda ve açık arazide onlara koruma sağlıyor.Topçu birlikleri, pozisyonlarını hızla değiştirebilen ve hassas vuruşlar yapabilen modern mobil tekerlekli toplar olan Geotsint-K ve Malva'yı kullanıyor. Bunlara ek olarak, geniş alana yayılan hedefleri vurabilen Tornado-S ve Uragan roket sistemleri de bulunuyor. Bu arada paraşütçüler, ateş gücü ve hareketliliğiyle büyük övgü alan BMD-4M savaş araçları ve keşif dronları arasındaki işbirliğini sergiliyor.İnsansız hava araçlarıİnsansız hava sistemleri özel bir yere sahip. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde, özel askeri harekat sırasında elde edilen deneyim kullanılarak yeni bir kol olan İHA güçleri oluşturuldu. İHA ekipleri, sabit kanatlı saldırı dronlarının yanı sıra, düşman zırhlı araçlarını etkili bir şekilde imha eden Zala ve Lancet keşif ve taarruz kombinasyonunu da kullanıyor. Derinlerdeki hedeflere yönelik saldırılar için de, hava savunma sistemlerini aşabilen ve stratejik öneme sahip hedefleri vurabilen Geran-2 ve Geran-5 kamikaze dronları kullanılıyor.Savaş uçaklarıEn son teknolojiye sahip hava araçları ve hava savunma sistemleri de Rusya’nın hava sahasını koruyor. Pilotlar, hava üstünlüğü sağlamada ve karadaki hedeflere yönelik saldırılarda üniversal bir araç olarak tanımlanan beşinci nesil Su-57 savaş uçağını kullanıyorlar. FüzelerHipersonik füzelere sahip Kinjal hava sistemleri, mevcut tüm hava savunma sisteminin üstesinden gelebiliyor. Kara bazlı hava savunma unsurları arasında, balistik hedefleri yüksek irtifada önleyebilen S-500 Prometey uçaksavar sistemi, çok çeşitli hava hedefleriyle mücadele eden S-350 Vityaz ve uyduları ve seyir füzelerini etkisiz hale getirebilen Peresvet lazer sistemi yer alıyor. Voronej-TM radarları, füze tehdidi taşıyan istikametleri takip ediyor.DonanmaRus Donanması, uzun menzilli hassas güdümlü füzeler taşıyan çok amaçlı fırkateyn Amiral Gorşkov'u sergiliyor. Nükleer enerjili denizaltılar Arhangelsk ve Knyaz Vladimir, dünyanın dört bir yanında görev yürütüyorlar. Knyaz Vladimir, kritik hedeflere nükleer füze saldırısı düzenleyebiliyor.Nükleer caydırmaStratejik caydırıcılığın temelini, ülkenin çeşitli bölgelerinde muharebe görevinde bulunan Yars mobil füze sistemleri, modern füze savunma sistemlerinin karşı koyamadığı Avangard hipersonik sistemi ve dünyanın en gelişmiş süpersonik bombardıman uçağı olan Tu-160 oluşturuyor.

