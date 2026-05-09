BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: SSCB’nin zaferi olmasaydı Avrupa Günü diye bir şey de olmazdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Merz'in Avrupa Günü ile ilgili sözlerini eleştirerek, "SSCB'nin zaferi olmasaydı Avrupa Günü diye... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
23:53 09.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Merz'in Avrupa Günü ile ilgili sözlerini eleştirerek, "SSCB'nin zaferi olmasaydı Avrupa Günü diye bir şey de olmazdı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zafer Günü için Rusya’yı Avrupa Günü’ne tercih eden Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşeceğini söyleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yanıt verdi.
Zaharova açıklamasında, SSCB olmadan Avrupa Günü diye bir şeyin olmayacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:
Sovyet halkının zaferi olmasaydı hiçbir Avrupa Günü olmazdı. Gaz odalarıyla dolu tek bir dev toplama kampı olurdu. Her ne kadar onları ne kadar kurtarırsanız kurtarın, bulundukları her pozisyonda kendilerini yeniden bir toplama kampına dönüştürüyorlar.
Merz düzenlediği basın toplantısında Fico’nun Rusya’nın başkentine Zafer Günü için gerçekleştirdiği ziyaret hakkında onunla konuşacağını söylemişti.
