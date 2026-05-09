Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Kremlin'de kabul etti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye

Rus lider, Slovakya Başbakanı Fico'ya ziyaretinden ve iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden kurma çabalarından, ayrıca Slovakya'da Sovyet askerlerinin mezarlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.Putin, "Geçen yıl, bu bayramda Büyük Zafer'in 80. yıldönümünü anmak için Moskova'da bir araya gelmiştik. Bugün de aramıza katıldığınız için minnettarız" diye konuştu.Fico ise Putin’i 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle tebrik etti ve kendisiyle ciddi konuları görüşmek istediğini söyledi. Slovakta Başbakanı, Avrupa'da yeni bir ‘Demir Perde’ oluştuğunu, ancak Rusya ve Slovakya'nın normal ilişkileri yeniden kurmak için adımlar atabileceğini ifade etti.Slovakya Başbakanı, diğer yabancı liderlerle birlikte Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldi. Putin ve Fico, görüşmelerinde iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğini ele almayı ve güncel uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.

