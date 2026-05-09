Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/putin-slovakya-basbakani-ficoyu-kremlinde-kabul-etti-1105613910.html
Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti
Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Kremlin'de kabul etti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T14:30+0300
2026-05-09T14:30+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
slovakya
fico
robert fico
moskova
görüşme
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105613607_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_71dd91a99eefa5507f28d2ad79faeaee.png
Rus lider, Slovakya Başbakanı Fico'ya ziyaretinden ve iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden kurma çabalarından, ayrıca Slovakya'da Sovyet askerlerinin mezarlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.Putin, "Geçen yıl, bu bayramda Büyük Zafer'in 80. yıldönümünü anmak için Moskova'da bir araya gelmiştik. Bugün de aramıza katıldığınız için minnettarız" diye konuştu.Fico ise Putin’i 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle tebrik etti ve kendisiyle ciddi konuları görüşmek istediğini söyledi. Slovakta Başbakanı, Avrupa'da yeni bir ‘Demir Perde’ oluştuğunu, ancak Rusya ve Slovakya'nın normal ilişkileri yeniden kurmak için adımlar atabileceğini ifade etti.Slovakya Başbakanı, diğer yabancı liderlerle birlikte Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldi. Putin ve Fico, görüşmelerinde iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğini ele almayı ve güncel uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/fico-moskovada-sovyet-askerlerine-81-yillik-baris-icin-tesekkur-edecegim-1105435502.html
rusya
slovakya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105613607_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_354409cc9597538c079aaf290913429b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, vladimir putin, slovakya, fico, robert fico, moskova, görüşme, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, kremlin, vladimir putin, slovakya, fico, robert fico, moskova, görüşme, 9 mayıs zafer bayramı

Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti

14:30 09.05.2026
© Sputnik / Григорий СысоевRusya lideri Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti
Rusya lideri Putin, Slovakya Başbakanı Fico'yu Kremlin'de kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Kremlin'de kabul etti.
Rus lider, Slovakya Başbakanı Fico'ya ziyaretinden ve iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden kurma çabalarından, ayrıca Slovakya'da Sovyet askerlerinin mezarlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.
Putin, "Geçen yıl, bu bayramda Büyük Zafer'in 80. yıldönümünü anmak için Moskova'da bir araya gelmiştik. Bugün de aramıza katıldığınız için minnettarız" diye konuştu.
Fico ise Putin’i 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle tebrik etti ve kendisiyle ciddi konuları görüşmek istediğini söyledi. Slovakta Başbakanı, Avrupa'da yeni bir ‘Demir Perde’ oluştuğunu, ancak Rusya ve Slovakya'nın normal ilişkileri yeniden kurmak için adımlar atabileceğini ifade etti.

Bizde yeniden bir 'demir perdenin' ortaya çıktığını görüyorum. Karşılıklı yarar sağlayan, dostane ilişkileri destekliyorum. Hem Slovakya'nın hem de Rusya'nın yakın gelecekte normal ilişkileri yeniden kurmayı hedefleyen çeşitli adımlar atabileceğine inanıyorum.

Slovakya Başbakanı, diğer yabancı liderlerle birlikte Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldi. Putin ve Fico, görüşmelerinde iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğini ele almayı ve güncel uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
DÜNYA
Fico: Moskova’da Sovyet askerlerine 81 yıllık barış için teşekkür edeceğim
1 Mayıs, 23:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала