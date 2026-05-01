Fico: Moskova’da Sovyet askerlerine 81 yıllık barış için teşekkür edeceğim
Slovakya Başbakanı Robert Fico, 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılacağını ve burada, ülkesine 81 yıllık huzur ve barış... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T23:58+0300
Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü töreninde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nda Slovakya’yı Nazi işgalinden kurtaran Kızıl Ordu askerlerine tüm Slovaklar adına teşekkür edeceğini belirterek, “Bizi özgürleştiren ve ülkemize 81 yıl huzur ve barış sağlayan Sovyet askerlerine, tüm Slovaklar adına teşekkür edeceğim” dedi.
Moskova ziyaretine yönelik eleştirilere de yanıt veren Fico, şunları söyledi:
Ben Kızıl Ordu’nun Meçhul Asker Anıtı’na kırmızı karanfiller bırakmak için Moskova’ya gitmekten utanmalı mıyım? Biz, bizi özgürleştiren ve bize 81 yıl istikrar ve barış verenlere çiçek bırakmaya gittiğimiz için utanmak zorunda mıyız? Ben gideceğim ve tüm Slovaklar adına Kızıl Ordu temsilcilerine teşekkür edeceğim.
Fico, eleştiride bulunanlara Slovakya’daki İkinci Dünya Savaşı anıt mezarlıklarını ziyaret etmelerini tavsiye etti:
Toprağımızı özgürleştirmeye gelen Kızıl Ordu ve Rumen ordusundan on binlerce asker burada hayatını kaybetti. Herkese, Bratislava’daki Slavin anıtına, Zvolen’e, Michalovce’ye ya da herhangi bir askeri mezarlığa gidip mezar taşlarına bakmalarını öneriyorum: Doğum 1926, 1927… Ölüm 1944, 1945. Bunlar 17, 18, 19 yaşındaki gençlerdi ve hayatlarını burada bıraktılar.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zafer Günü kapsamında Moskova’da yapılacak askeri geçit törenine yabancı konukların katılacağını, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun da davetliler arasında yer aldığını açıklamıştı.