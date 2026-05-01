Fico: Moskova’da Sovyet askerlerine 81 yıllık barış için teşekkür edeceğim

Fico: Moskova’da Sovyet askerlerine 81 yıllık barış için teşekkür edeceğim

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılacağını ve burada, ülkesine 81 yıllık huzur ve barış... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T23:58+0300

2026-05-01T23:58+0300

2026-05-01T23:58+0300

Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü töreninde yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nda Slovakya’yı Nazi işgalinden kurtaran Kızıl Ordu askerlerine tüm Slovaklar adına teşekkür edeceğini belirterek, “Bizi özgürleştiren ve ülkemize 81 yıl huzur ve barış sağlayan Sovyet askerlerine, tüm Slovaklar adına teşekkür edeceğim” dedi.Moskova ziyaretine yönelik eleştirilere de yanıt veren Fico, şunları söyledi:Fico, eleştiride bulunanlara Slovakya’daki İkinci Dünya Savaşı anıt mezarlıklarını ziyaret etmelerini tavsiye etti:Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zafer Günü kapsamında Moskova’da yapılacak askeri geçit törenine yabancı konukların katılacağını, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun da davetliler arasında yer aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/eski-bm-uzmani-sscb-dekolonizasyonu-ahlaki-bir-gorev-olarak-gordu-1105365841.html

slovakya

moskova

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, moskova, kızıl ordu, sovyet askeri, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 9 mayıs zafer bayramı, i̇kinci dünya savaşı, meçhul asker anıtı